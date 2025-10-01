Pune: युवक की गुंडागर्दी! बीच सड़क पर युवती के साथ की बेरहमी से मारपीट, पुणे का विडियो आया सामने; VIDEO
Credit-(X,@ThePuneMirror)

पुणे, महाराष्ट्र: महिलाएं और युवतियां देश में कितनी सुरक्षित इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा. पुणे (Pune) से एक दिल दहलानेवाला वीडियो सामने आया है. एक युवती के साथ युवक ने जमकर मारपीट की, इस दौरान युवक ने उसके गुप्तांग पर भी लात मारी, ये सब सड़क पर लोगों के सामने होते रहा, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की, लोगों ने कई देर तक ये तमाशा देखा. इस वीडियो (Video) के सामने आने के बाद अब सोचने की जरुरत है की ,'क्या वाकई महिलाएं सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं के साथ मारपीट की घटनाएं आएं दिन सामने आती रहती है.

लेकिन महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे से इस तरह की घटना सामने आने से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Fighting Between Women in Pune: सड़क पर महिलाओं के बीच फ्रीस्टाइल, एक दुसरे के बाल पकड़कर जमकर की मारपीट, पुणे के कदमावाक बस्ती की घटना (Watch Video)

सड़क पर युवती के साथ मारपीट

कहां हुई ये घटना ?

यह मारपीट की घटना पुणे-सातारा रोड (Pune Satara Road) पर के के मार्केट से चव्हाण नगर के बीच वाले रास्ते पर मंगलवार रात में हुई. इस दौरान युवक काफी गुस्से में होता है, वह युवती को पहले पीठ पर लात मारता है, इसके बाद युवती ऑटो में बैठ जाती है, फिर उतरकर जाने लग जाती है, तब ये युवक उसके गुप्तांग पर लात मारता है, इसके बाद युवती किसी को फोन करती है और ये युवक भी किसी को कॉल करने लग जाता है. ये घटना किस कारण हुई और इन दोनों में क्या संबंध है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोगों ने इस युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. हालांकि पुलिस (Police) का कहना है की किसी भी प्रकार की शिकायत देर रात तक नहीं मिली थी.

 