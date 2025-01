Tree Fell on Female Teacher: स्कूल जा रहे प्रिंसिपल और महिला टीचर पर गिरा पेड़, शिक्षिका की हुई मौत, बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना (Watch Video )

मुजफ्फरपुर, बिहार: बिहार के मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा हुआ. स्कूल जा रहे प्रिंसिपल और शिक्षिका के ऊपर अचानक पेड़ की डाल टूट कर गिर गई . जिस कारण महिला शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई. वही इस हादसे में प्रिंसिपल बुरी तरह से घायल हुए है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो देखने में काफी भयावह है.यह मामला जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है.

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स ' पर @EktaChaubey10 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो में देख सकते है कि एक पेड़ की बड़ी सी डाल ट्रक जाने के कारण सड़क पर गिर जाती है और उसकी चपेट में इनकी बाइक आ जाती है, जिसके कारण बाइक के साथ ये दोनों सड़क के किनारें गिर जाते है. थोड़ी ही देर में मौके पर काफी लोग पहुंच जाते है और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाते है.ये भी पढ़े:Madhya Pradesh: धार में व्यस्त सड़क पर गुलमोहर का पेड़ गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, खौफनाक वीडियो आया सामने

पेड़ गिरने से महिला शिक्षक की मौत

Tragic footage of the accident of a teachers of Middle School Talimpur, Meenapur, #Muzaffarpur, due to a tree branch falling on them while they were going to #school, has come to light. #Bihar #UttarPradesh #accident #viral #viralvideo #CCTV pic.twitter.com/VLnKTeRiFR

— Ekta Chaubey (@EktaChaubey10) January 27, 2025