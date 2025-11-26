Satara Road Accident: तेज रफ्तार मिनी बस ने लोगों को कुचला, 1 की मौत, 4 लोग घायल, सातारा फलटन रोड पर भीषण सड़क हादसा: VIDEO
A vehicle hit people in Phaltan, Satara (Credit-@sompura_preeti)

Satara Road Accident:  महाराष्ट्र (Maharashtra) के सातारा (Satara) जिले के फलटण तालुका में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई है. हाईवे पर रोड क्रॉसिंग कर रहे दो लोगों को तेज रफ्तार ट्रैवलर गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी.इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.हाईवे किनारे स्थित एक होटल के सीसीटीव्ही कैमरों (CCTV ) में यह पूरा हादसा रिकॉर्ड हुआ है.

फुटेज में दिखाई देता है कि पंढरपुर की ओर तेजी से जा रही ट्रैवलर गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो जाती है और डिवाइडर की तरफ मुड़ते हुए वहां खड़े दो लोगों को सीधा टक्कर मार देती है. इस एक्सीडेंट के वीडियो को सोशल मीडिया X पर @sompura_preeti नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Satara Car Accident: कार पहाड़ से फिसलकर 300 फीट खाई में गिरी, चालक गंभीर रूप से घायल, सातारा जिले के रिवर्स वॉटरफॉल का VIDEO आया सामने

सड़क पार कर रहे लोगों को वाहन ने कुचला

गाड़ी से नियंत्रण छूटने से हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रैवलर के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी से नियंत्रण खो दिया. नियंत्रण बिगड़ते ही बस पहले डिवाइडर (Divider) से टकराई और फिर सीधे उन लोगों की तरफ बढ़ गई, जो सड़क पार करने की प्रतीक्षा में खड़े थे. दोनों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा किसी तरह बचने में कामयाब रहा.

ट्रैवलर के यात्री भी हुए घायल

हादसे में केवल पैदल चलने वाले ही नहीं, बल्कि बस में बैठे चार लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को तुरंत फलटण हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मौके का मुआयना कर एक्सीडेंट केस दर्ज कर लिया है. गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर से पूछताछ जारी है. हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है.

 