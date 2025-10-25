VIDEO: Tikamgarh से Indore जा रही स्लीपर बस में लगी आग, यात्रियों ने खिड़की तोड़कर बचाई जान; सारा सामान जलकर खाक

Ashoknagar bus fire accident (Photo- @Hariompandey1/X)

Ashoknagar Bus Fire Accident: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आंध्र प्रदेश बस हादसे (Andhra Pradesh Bus Accident) जैसी ही एक दुर्घटना हुई है. यहां ईसागढ़ थाना (Isagarh Police Station) क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक स्लीपर बस में अचानक आग लग गई. घटना के समय बस तेज रफ्तार में चल रही थी. हालांकि, बस में सवार हेड कांस्टेबल अरविंद रघुवंशी की सतर्कता से सभी यात्रियों की जान बच गई. आग लगने के बावजूद, कोई यात्री हताहत नहीं हुआ, लेकिन बस में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया.

इंदौर जा रही स्लीपर बस में लगी आग

टीकमगढ़ से इंदौर जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार, टीकमगढ़ (Tikamgarh) से इंदौर जा रही बस में लगभग 55 यात्री सवार थे. जब बस अशोकनगर के पास पहुंची, तो इंजन से धुआं निकलने लगा. बस में सवार हेड कांस्टेबल अरविंद रघुवंशी को जलने की गंध आई और उन्होंने तुरंत ड्राइवर से बस रोकने को कहा. बस के रुकते ही आग तेजी से फैलने लगी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई और चीख-पुकार मच गई.

खिड़की तोड़कर यात्रियों ने बचाई जान

स्थिति को नियंत्रित करते हुए, हेड कांस्टेबल ने बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाया. कुछ ही मिनटों में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस बीच, दमकल विभाग और ईसागढ़ पुलिस (MP Police) मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

इंजन में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा?

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) या ज्यादा गर्मी के कारण यह हादसा हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यात्रियों ने हेड कांस्टेबल की सूझबूझ और बहादुरी की सराहना की, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.