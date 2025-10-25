VIDEO: हैदराबाद से गुंटूर जा रही प्राइवेट बस पलटी, 20 यात्री घायल… Kurnool Bus Accident के एक दिन बाद हुआ हादसा
Hyderabad bus accident (Photo- @Hyderabad_Mail/X)

Hyderabad Bus Accident: आंध्र प्रदेश के कुरनूल बस हादसे (Kurnool Bus Accident) के बाद अब तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से भीषण बस पलटने (Rangareddy Bus Accident) की खबर आई है. यहां शनिवार को हैदराबाद से गुंटूर जा रही एक निजी बस पलट गई, जिसमें सभी 20 यात्री घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा है. यह दुर्घटना पेड्डा अंबरपेट (Pedda Amberpet Bus Accident) नगर पालिका क्षेत्र में आउटर रिंग रोड (ORR) पर हुई.

घटनास्थल के वीडियो में बस के दाहिनी ओर पलटते हुए दिखाया गया है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे की रेलिंग भी टूट गई.

ये भी पढें: Andhra Bus Fire Update: क्या 234 स्मार्टफोन ने कर्नूल बस हादसे को और विनाशकारी बनाया? जानें बैटरी फटने से कैसे बढ़ी आग की लपटें, 19 लोगों की हो चुकी है मौत

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पलटा बस

न्यूगो इलेक्ट्रिक बस पेड्डा अंबरपेट के पास ओआरआर से पलट गई

बचाव एवं राहत अभियान शुरू

स्थानीय निवासी, पुलिस (Telangana Police) और ओआरआर रखरखाव दल (ORR Maintenance Team) घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया. बताया जा रहा है कि बस तेज गति से चल रही थी, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई.

लापरवाही से बस चलाने पर हादसा

यह दुर्घटना हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक लग्जरी बस में आग लगने के ठीक एक दिन बाद हुई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी. उस दुर्घटना में, एक बाइक और बस की टक्कर से निकली चिंगारी से बस में आग लग गई. वायरल वीडियो में बाइक सवार को तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है, जिससे यह दुखद दुर्घटना हुई.

पुलिस ने बस चालक से की पूछताछ

इन दुर्घटनाओं ने सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने बस चालक से पूछताछ शुरू कर दी है और जांच जारी है.