VIDEO: 120 फीट ऊंचे 'स्काई डाइनिंग' रेस्टोरेंट में आई खराबी, 2 घंटे तक फंसे रहे टूरिस्ट, केरल के इडुक्की में यात्रियों को सही सलामत बचाया

Sky-dining restaurant goes bust (Credit-@DDNewsMalayalam)

Idukki News: केरल (Kerala) के इडुक्की (Idukki) जिले के अनाचल क्षेत्र में 120 की उंचाई के स्काई-डाइनिंग रेस्टोरेंट में अचानक खराबी आ गई. जिसके कारण करीब 2 घंटों तक सभी पर्यटक ऊपर ही फंसे रहे.स्काई-डाइनिंग रेस्टोरेंट (Sky-Dining Restaurant) को ऊपर उठाने वाली क्रेन अचानक खराब हो गई, जिससे दो बच्चों सहित चार पर्यटक करीब 120 फीट की ऊंचाई पर फंस गए. यह घटना मुन्नार के पास हुई और पर्यटक लगभग दो घंटे तक हवा में लटके रहे.जानकारी के अनुसार, घटना के तुरंत बाद भी रेस्टोरेंट प्रबंधन ने कोई मदद नहीं मांगी. इसके बाद फायर एंड रेस्क्यू (Fire & Rescue) टीम को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए घटना का पता चला.

इसके बाद मुन्‍नार और आदिमाली से यूनिट्स को मौके पर भेजा गया. इसके बाद सभी को सही सलामत नीचे उतारा गया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @DDNewsMalayalam नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Idukki Tragedy: केरल के इडुक्की में हादसा, स्कूल बस की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की मौत; एक अन्य छात्रा घायल

120 फीट की उंचाई पर फंसे पर्यटक

रस्सियों के सहारे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

वीडियो में देखा जा सकता है की रेस्क्यू टीम (Rescue Team) रस्सियों पर चढ़कर हवा में झूल रहे डाइनिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंची. बचावकर्मियों ने पहले दो बच्चों और उनकी मां को नीचे उतारा, उसके बाद पिता और रेस्टोरेंट की एक महिला स्टाफ को सुरक्षित किया. सभी को सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया.स्थानीय निवासियों ने बताया कि परिवार दोपहर 1:30 बजे से फंसा हुआ था. आदिमाली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि रेस्टोरेंट प्रबंधन की बजाय स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई.

हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की आशंका

एक फायर अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में क्रेन के हाइड्रोलिक सिस्टम (Hydraulic System) में खराबी की आशंका है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म 100 फीट से अधिक की ऊंचाई पर फंस गया.रेस्टोरेंट की महिला स्टाफ ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद टीम आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित (Emergency Training) थी, इसलिए घबराहट नहीं हुई. उन्होंने यह भी बताया कि पर्यटक परिवार कोझिकोड से आया था.यह स्काई डाइनिंग (Sky Dining) सेटअप जिले में चल रहे एडवेंचर टूरिज्म (Adventure Tourism) का हिस्सा है. जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू किया गया और बड़ी दुर्घटना टल गई.