Latur: पुणे से लातूर जा रही प्राइवेट बस में लगी आग, टायर फटने से हुआ हादसा, बाल बाल बची यात्रियों की जान, घटना का VIDEO आया सामने

लातूर, महाराष्ट्र: लातूर जिले के औसा शहर से एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहांपर पुणे से लातूर आ रही है प्राइवेट बस में आग लग गई. बताया जा रहा है की बस का टायर फटने की वजह से ये हादसा हुआ. टायर के फटते ही कुछ ही पलों में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया.आग लगते ही बस का चालक और स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.हालांकि, यात्रियों का पूरा सामान और व्यक्तिगत सामान पूरी तरह जल गया.इस आग का असर सिर्फ बस तक सीमित नहीं रहा. लपटें इतनी तेज थीं कि सड़क किनारे की एक दुकान और एक घर भी जल गए, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @LokmatTimes_ngp नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai-Pune Expressway: टायर फटने से प्राइवेट बस में लगी आग,36 यात्रियों की बाल -बाल बची जान -Video
बस में लगी आग
Latur, Maharashtra: Pune–Latur bus catches fire near Ausa’s Hashmi Chowk; no casualties reported, fire brigade douses blaze, probe underway.#Latur #Maharashtra #BusFire #Ausa #HashmiChowk #IndiaNews pic.twitter.com/F5YbfYl1mf
— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) August 15, 2025
फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग
स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक बस और आसपास की संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
घटना के दौरान मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना रिकॉर्ड की. वीडियो में बस को धधकते हुए और आग की लपटों को तेज़ी से फैलते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.