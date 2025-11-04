VIDEO: बुजुर्ग को लेकर जा रही एम्बुलेंस हुई पंचर, स्टेपनी नहीं होने से सड़क पर ही मरीज की हुई मौत, मध्य प्रदेश के गुना का हेल्थ सिस्टम बेहाल

Patient dies after ambulance punctures (Credit-@PeoplesUpdate)

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कई ऐसे वीडियो सामने आते है. जिसके सामने आने के बाद ऐसा लगता है. जैसे यहां का हेल्थ सिस्टम खुद ही बीमार है.ऐसी ही एक घटना गुना (Guna) से सामने आई है. जिसमें सिस्टम की लापरवाही के कारण एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी. ये घटना मध्य प्रदेश के गुना जिले की है. यहांपर एक एक 65 साल के मरीज को हॉस्पिटल लेकर जा रही एम्बुलेंस रास्ते में पंचर हो गई. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह काफी लापरवाही वाली बात है, एम्बुलेंस के पंचर होने के बाद इसको दुरुस्त ही नहीं किया जा सका, क्योंकि एम्बुलेंस (Ambulance) में स्टेपनी ही मौजूद नहीं थी.

जिसके कारण मरीज को एक घंटे तक बिना इलाज एक ही एम्बुलेंस में रहना पड़ा और जिसके कारण उनकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @PeoplesUpdate नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:MP: इलाज के इंतजार में किसान ने तोड़ा दम, नशे में धुत डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप; ग्रामीणों के विरोध के बाद हुई कार्रवाई

हेल्थ सिस्टम की लापरवाही ने ली मरीज की जान

रास्ते में हुई मरीज की मौत

जानकारी के अनुसार, जगदीश ओझा नामक बुजुर्ग को छाती में तेज दर्द और ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद मायना स्वास्थ्य केंद्र से जिला हॉस्पिटल (Hospital) भेजा जा रहा था. लेकिन रास्ते में नेशनल हाईवे-46 पर एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया.मरीज को समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका और उसकी मौत हो गई.एम्बुलेंस चालक ने सफाई दी कि वह उस वाहन पर पहली बार ड्यूटी कर रहा था और उसे यह जानकारी नहीं थी कि गाड़ी में स्टेपनी है या नहीं. चालक ने बताया कि उसे केवल मरीज को मायना से जिला हॉस्पिटल तक पहुंचाने के आदेश मिले थे.

परिवार ने लगाया गंभीर आरोप

मृतक के बेटे ने आरोप (Allegation) लगाया कि एम्बुलेंस पहले से ही 45 मिनट देरी से पहुंची थी. उसने बताया कि पिता पहले से ही दर्द में थे और 10 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी पंचर हो गई. दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम करते-करते बहुत देर हो गई और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पिता की जान चली गई.

कांग्रेस के विधायक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

घटना के बाद कांग्रेस विधायक (Congress MLA) ऋषि अग्रवाल ने हॉस्पिटल जाकर अधिकारियों से बात की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी करोड़ों रुपये की गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच आवश्यक है.