MP: इलाज के इंतजार में किसान ने तोड़ा दम, नशे में धुत डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप; ग्रामीणों के विरोध के बाद हुई कार्रवाई

Farmer dies in Panna, MP

Farmer dies in Panna (MP): मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां समय पर इलाज न मिलने के कारण एक बीमार किसान की जान चली गई. मामला अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Amanganj CHC) का है, जहां डॉक्टर पर ड्यूटी के दौरान नशे में धुत होने और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है. जानकारी के अनुसार, मृतक किसान अजय पाल सिंह (55) डहरा गांव के निवासी थे. मंगलवार शाम करीब 7 बजे उन्हें पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई.

परिवार के सदस्य उन्हें तुरंत इलाज के लिए अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आशीष तिवारी (Dr Ashish Tiwari) मौजूद नहीं थे.

डॉक्टर के दरवाजे पर किसान ने तोड़ा दम

मृतक के भतीजे सुजय राजा के अनुसार, वे लगभग 35 मिनट तक दरवाजे के बाहर खड़े मदद की गुहार लगाते रहे. डॉक्टर की पत्नी बीच-बीच में बाहर आती रहीं, लेकिन डॉक्टर ने कोई मदद नहीं की. अंततः किसान की डॉक्टर के घर के बाहर ही मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि किसान की मौत के बाद ही डॉक्टर आया और उस समय वह नशे में था.

गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोद प्रदर्शन

घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण भड़क गए. बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस (Panna Police) मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया.

आरोपी डॉक्टर को तत्काल पद से हटाया गया

कलेक्टर उषा परमार (Collector Usha Parmar) के निर्देश पर डॉक्टर को तत्काल पद से हटा दिया गया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. मृतक के परिवार की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है.