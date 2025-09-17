Agra: सेल्फी लेते समय पैर फिसलकर यमुना में गिरी लड़की, पानी के तेज बहाव में बही, आगरा जिले की घटना से सदमे में परिजन
Credit-(Pixabay)

आगरा, उत्तर प्रदेश: आगरा जिले (Agra District) में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक नाबालिग सेल्फी लेने के दौरान यमुना नदी में बह गई. इस दौरान यमुना नदी (Yamuna River) के तेज बहाव में नाबालिग बह गई. इस घटना के बाद पुलिस (Police) और रेस्क्यू दल नाबालिग को खोजने में जुटा है. ये घटना आगरा जिले के पिढ़ौरा थाना इलाकें की बताई जा रही है. गांव गुर्जा शिवलाल की रहने वाली सृष्टि अपने पिता उदय सिंह के साथ सुबह करीब 9 बजे यमुना का बढ़ा जलस्तर देखने गई थी. दोनों पास के बलाई गांव स्थित पुल पर पहुंचे, जहां सृष्टि सेल्फी लेने लगी.सेल्फी (Selfie) लेने के दौरान संतुलन बिगड़ने से उसका पैर फिसला और वह सीधे नदी में गिर गई. यमुना का बहाव तेज होने के कारण कुछ ही क्षणों में वह गहराई में समा गई.

पिता के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा तो हो गए, लेकिन कोई भी नदी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया. ये भी पढ़े:Bihar: गया में झरने पर घूमने गई 6 लड़कियां अचानक पानी के तेज बहाव में बही, पर्यटकों ने बचाई जान- देखें वीडियो

गोताखोर कर रहे है तलाश

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों (Divers) की मदद से तलाश शुरू की गई.हालांकि काफी देर तक नाबालिग का कोई पता नहीं चल पाया था. इस घटना के बाद मौके पर भी काफी भीड़ जुट गई थी.

हाल ही में आई थी गांव

परिजनों के मुताबिक, सृष्टि का परिवार गाजियाबाद (Ghaziabad) में रहता है. कुछ दिन पहले ही वह अपने माता-पिता के साथ गांव आई थी. अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

 