Ajmer: महिला डॉक्टर की शर्मनाक हरकत! बुजुर्ग मरीज को जड़े थप्पड़, अजमेर के सरकारी हॉस्पिटल का VIDEO आया सामने

अजमेर, राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर (Ajmer) के सरकारी हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसके कारण डॉक्टरों के आचरण पर भी अब सवालियां निशान उठ रहे है. एक बुजुर्ग मरीज का एक महिला इंटर्न को गलती से कंधा छु गया. जिसके बाद इस डॉक्टर ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो सामने आया है. ये घटना जेएलएन हॉस्पिटल की बताई जा रही है. जहांपर देख सकते है की बुजुर्ग मरीज हॉस्पिटल (Hospital) के गेट के पास होता है और गलती से उसका कंधा महिला डॉक्टर से टकरा जाता है, इसके बाद महिला डॉक्टर इस बुजुर्ग को कई देर तक लगातार थप्पड़ मारती है.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bijnor: महिला डॉक्टर और आशा वर्कर के बीच हुई जमकर मारपीट, बिजनौर के जिला हॉस्पिटल का नजारा देख मरीज भी हुए हैरान, VIDEO आया सामने

बुजुर्ग मरीज के साथ मारपीट

क्या है पूरा मामला?

ये घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है. सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के मुताबिक, आंख विभाग (OPD) के बाहर निकलते समय एक महिला डॉक्टर और वृद्ध मरीज के बीच हल्की टक्कर हो गई.इसके बाद महिला डॉक्टर गुस्से में आकर मरीज पर हाथ उठाने लगी. इस दौरान जब ये बुजुर्ग को थप्पड़ मार रही होती है, किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की. ये वीडियो में दिख रहा है.आरोपी महिला डॉक्टर ने न केवल बुजुर्ग मरीज को मारा, बल्कि उससे माफी भी मांगने को कहा.वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मरीज कई बार सिर झुकाकर माफी मांगता है, फिर भी डॉक्टर का गुस्सा शांत नहीं होता.

घटना की होगी जांच

इस घटना के बाद हॉस्पिटल (Hospital) प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह मामला जेएलएन हॉस्पिटल के इमरजेंसी विंग के पास का है. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और संबंधित यूनिट से रिपोर्ट मांगी गई है.अधिकारियों का कहना है कि हॉस्पिटल में अनुशासनहीनता या मरीजों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मामले की जांच की जा रही है.