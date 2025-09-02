Dead Rat Found In Food: पनीर की सब्जी में निकला मरा हुआ चूहा, उत्तर प्रदेश के बदायूं के एक ढाबे का मामला, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@headlinetrend)

Dead Rat Found In Food: खाने की चीजों में कीड़े,मकोड़े,छिपकली मिलने की कई घटनाएं सामने आ रही है. ऐसे में अब बदायूं के एक ढाबे पर पनीर की सब्जी (Paneer Curry) में मरा हुआ चूहा (Rat) दिखाई दिया. जिसके कारण ग्राहकों में काफी रोष है. ये घटना बदायूं जिले (Badaun District) के बिल्सी नगर के ढाबे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक निशांत अपने बेटे पुनीत के साथ एक ढाबे पर खाना खाने के लिए गए हुए थे. इस दौरान उन्होंने पनीर की सब्जी का ऑर्डर दिया . जब वे अपना आधे से ज्यादा खाना खा चुके थे तो उन्हें प्लेट में कुछ अजीब सा दिखाई दिया. जब उन्होंने चम्मच से देखा तो पनीर की सब्जी में एक मरा हुआ चूहा था. इसके बाद उन्होंने मालिक को बुलाया और इसकी जानकारी दी और रोष जताया.

पनीर की सब्जी में निकला मरा हुआ चूहा

खाने का बनाया वीडियो

इस वीडियो (Video) में देख सकते है की ग्राहक वेटर से कहता है की ,' ये गलत बात है, किसने बनाई ये सब्जी, बुलाओं उसे. इस घटना का ग्राहक ने वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.

घटना की होगी जांच

इस घटना को लेकर बिल्सी के एसडीएम (SDM) प्रेम पाल सिंह ने बताया की अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने कहा की वीडियो की जांच करवाई जा रही है. इसके साथ ही एफडीए (FDA) से ढाबे के साथ-साथ अन्य दुकानों या होटल रेस्टोरेंट पर भी खाने-पीने के सामान की जांच करवाई जाएगी.