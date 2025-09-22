Indore: रेस्क्यू करने गए कांस्टेबल को कोबरा सांप ने काटा, इलाज के दौरान हुई मौत, मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@sirajnoorani)

इंदौर, मध्य प्रदेश: इंदौर (Indore) में सांप को पकड़कर उन्हें जीवनदान देनेवाले एक कांस्टेबल को ही कोबरा सांप (Cobra Snake) ने डस दिया. जिसके कारण उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है की पुलिस की प्रथम बटालियन में सांप पकड़ने के लिए कांस्टेबल संतोष चौधरी (Constable Santosh Chaudhary) गए हुए थे. इस दौरान उन्होंने सांप को तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन सांप ने उनके उंगली पर डस लिया. इसके बाद उन्होंने उंगली को चूसा. इसके बाद उन्होंने चक्कर आने लगे और उनकी तबियत खराब होने लगी तो उन्हें हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सांप के काटने से कांस्टेबल की मौत

रेस्क्यू के दौरान सांप ने डसा

इस घटना का वीडियो (Video) सामने आया है. जिसमें देख सकते है की सांप खिड़की के पास बैठा हुआ था.संतोष जैसे ही खिड़की खोली, सांप सामने आ गया और उन्होंने झट से इसे पकड़ लिया. इसके बाद जब इसे वे पकड़कर ले जाने लगे इसी दौरान सांप ने उनकी उंगली पर डस लिया.सांप के काटने के बाद संतोष ने खुद ही अपनी उंगली से जहर चूसकर बाहर निकालने की कोशिश की और साथियों को भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है. लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़े. तुरंत उन्हें हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.डॉक्टरों का कहना था कि कोबरा का जहर शरीर में तेजी से फैल गया था.

कई सांपों को कर चुके थे रेस्क्यू

जानकारी के मुताबिक़ कांस्टेबल संतोष चौधरी को सांप (Snake) पकड़ने का खासा अनुभव था. वे पहले भी कई बार ऐसे खतरनाक सांपों को पकड़ चुके थे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ते थे. घटना वाली रात भी उन्होंने कोबरा को काबू में कर लिया था, लेकिन अचानक हुए हमले ने उनकी जान ले ली.

परिवार और पुलिस विभाग में फैला शोक

संतोष चौधरी अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं. उनकी मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं पुलिस विभाग (Police Department) में भी गहरा शोक है. सोशल मीडिया (Social Media) पर घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे है .