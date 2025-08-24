Gwalior: कार सवार ने कर्मचारी को टक्कर मारकर घसीटा, घायल हुआ शख्स, ग्वालियर जिले के टोल प्लाजा का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Deadlykalesh)

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: शहरों के टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर आएं दिन मारपीट की घटनाएं होने लगी है. कभी टोल प्लाजा के कर्मचारी कार सवारों के साथ मारपीट करते है तो कभी इनके साथ भी मारपीट हो जाती है. कई ऐसे वीडियो भी सामने आएं, जहांपर कार सवारों ने कार से कुचल दिया. ऐसा ही एक वीडियो ग्वालियर जिले (Gwalior) के टोल प्लाजा से सामने आया है. जिसमें एक कर्मचारी (Employee) को कार सवार ने टक्कर मार दी और उसे घसीटा और इसके बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस हमले में कर्मचारी बूरी तरह से घायल हो गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

कार सवार ने टोल कर्मचारी को मारी टक्कर

Gwalior MP🚨,An attempt was made to crush a toll employee with a vehicle at Gwalior toll plaza, The accused fled from the spot! pic.twitter.com/aF3oEWdBub — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) August 23, 2025

क्या है पूरा मामला?

ये घटना डबरा (Dabra) के बिलौआ (Billua) में स्थित एमपीआरडीसी टोल प्लाजा की बताई जा रही है. जब एक कार सवार टोल प्लाजा पर पहुंचा तो टोल देने को लेकर उसका कर्मचारियों के साथ विवाद हो गया.इसके बाद कार सवार ने टोल कर्मी को रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी कार से टक्कर मारकर उसे कई दूर तक घसीटा. इस घटना में घायल कर्मचारी घायल हो गया है. बताया जा रहा है की इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन में मामला पहुंचने के बाद आपसी समझौता हो गया है.

टोल प्लाजा पर मारपीट की घटनाएं बढ़ी

बता दें की कई शहरों के टोल प्लाजा पर मारपीट की घटनाएं लगातार होने लगी. पिछले दिनों एक सेना के जवान को मेरठ (Meerut) के टोल प्लाजा पर पीटा गया. इस जवान के साथ कर्मचारियों ने बांधकर बेरहमी से मारपीट की थी. जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश था.