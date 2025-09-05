Agra Petrol Pump Accident: पेट्रोल पंप पर बेटे के इंतजार में बैठी महिला को कार सवार ने कुचला, आगरा का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@NewsPlus_21)

आगरा, उत्तर प्रदेश: आगरा (Agra) के पेट्रोल पंप (Petro Pump) पर एक दिल दहलानेवाला हादसा सामने आया है. यहांपर एक कार सवार ने एक 60 साल की महिला को कार से कुचल दिया. बताया जा रहा है की महिला अपने बेटे के साथ कही जा रही थी और इसी दौरान उसका बेटा बाइक में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुका हुआ था और महिला पेट्रोल पंप पर ही नीचे बैठकर बेटे का इंतजार कर रही थी और इसी दौरान एक कार सवार को कार में तेल भरवा रहा था, इसी दौरान वहां से निकलता है और महिला सामने ही बैठी होती है, लेकिन कार सवार लापरवाही से कार चलाते हुए उसे नहीं देखता और कार से महिला को कुचल देता है. इस दिल दहलानेवाली घटना के बाद महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन महिला की मौत हो गई.

इस घटना का सीसीटीवी (CCTV) सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Surat Hit and Run: पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही महिला को कार सवार ने कुचला, मौके से फरार हुआ चालक, सूरत का वीडियो आया सामने;VIDEO

महिला को कार सवार ने कुचला

पेट्रोल पंप पर महिला को कुचला

ये घटना आगरा (Agra) के मारुती एस्टेट जगदीशपुरा के पेट्रोल पंप पर हुई है. महिला का नाम मुन्नीदेवी बताया जा रहा है. बताया जा रहा है की जब महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर किसी रिश्तेदार को देखने जा रही थी तो इस दौरान पेट्रोल पंप पर बेटा पेट्रोल भरवाने के लिए कतार में खड़ा था. इसी दौरान महिला पेट्रोल पंप पर नीचे बैठी थी और पीछे से आई कार ने महिला को कुचल दिया . इस घटना के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई. बताया जा रहा है की इस घटना के बाद कार सवार फरार हो गया.

पुलिस तलाश में जुटी

इस घटना के बाद कार सवार फरार हो गया है. पुलिस (Police) सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की खोजबीन में जुटी है. बता दें की इससे पहले भी पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही महिला को एक कार सवार ने कुचला था.