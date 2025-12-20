VIDEO: बेरोजगारी चरम पर! होमगार्ड के 187 पदों के लिए 8 हजार उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे, ओडिशा के संबलपुर के एयरस्ट्रिप को बनाया गया सेंटर

The exam was conducted at the airstrip in Sambalpur (Credit-@primetvindia)

Sambalpur News: ओडिशा (Odisha) के संबलपुर (Sambalpur) जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां होम गार्ड भर्ती परीक्षा (Home Guard Recruitment Exam) के लिए हवाई पट्टी (Airstrip) को ही परीक्षा केंद्र बना दिया गया. यहां खुले आसमान के नीचे करीब 8,000 अभ्यर्थियों (Candidates) ने परीक्षा दी, जबकि पदों की संख्या सिर्फ 187 (Posts) थी.इस भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम योग्यता केवल पांचवीं कक्षा (Fifth Class Pass) निर्धारित की गई थी. इसके बावजूद परीक्षा में बड़ी संख्या में ग्रेजुएट (Graduate) और पोस्ट ग्रेजुएट (Postgraduate) उम्मीदवार भी शामिल हुए.

अधिकारियों के मुताबिक, यह स्थिति शिक्षित युवाओं में रोजगार (Employment) की कमी को दर्शाती है. इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @primetvindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

एयरस्ट्रिप को बनाया गया सेंटर

भीड़ के कारण बदले गए परीक्षा केंद्र

इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने से पहले से तय परीक्षा केंद्रों (Exam Centres) पर परीक्षा कराना मुश्किल हो गया. हालात को संभालने के लिए जिला प्रशासन (District Administration) ने जामादरपाली हवाई पट्टी (Jamadarpali Airstrip) को परीक्षा स्थल के रूप में चुना. यहां खुले मैदान में अभ्यर्थियों को बैठाकर परीक्षा आयोजित की गई, जिससे भीड़ नियंत्रण (Crowd Control) और सुरक्षा व्यवस्था (Security) आसान हो सकी.

खुले आसमान के नीचे शांतिपूर्ण परीक्षा

असामान्य व्यवस्था के बावजूद परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण (Peaceful Exam) तरीके से संपन्न हुई. अभ्यर्थियों ने अनुशासन बनाए रखा और किसी तरह की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली. अधिकारियों का कहना है कि यदि एक जगह परीक्षा न कराई जाती, तो करीब 20 स्कूलों (Schools) में व्यवस्था करनी पड़ती, जो उस दिन संभव नहीं था.

पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परीक्षा 16 दिसंबर को आयोजित की गई थी. लगभग 10,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 8,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे. उन्होंने कहा कि संबलपुर में हर रविवार कई परीक्षाएं होती हैं, ऐसे में एक साथ इतने उम्मीदवारों को संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.