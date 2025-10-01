Mumbai Local Train Update: यात्रियों के लिए खुशखबरी! वेस्टर्न लाइन के विरार दहानू रूट पर बनेंगे 7 नए स्टेशन, जानें डिटेल्स

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo Credits File Image)

Mumbai Local Train Update: मुंबई रेलवे विकास निगम (MRVC) ने पश्चिम रेलवे (Western Railway) के विरार–दहानू रूट (Virar-Dahanu Route) पर चार लाइन का प्रोजेक्ट (Quadrupling project) शुरू किया है. इस 3,578 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत 64 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 7 नए स्टेशन बनाए जाएंगे. बता दें की की फिलहाल विरार-दहानू रोड पर विरार, वैतरणा, सफ़ले, केलेवे रोड, पालघर, उमरोली, बोईसर, वंगांव और दहानू रोड, ऐसे कुल मिलाकर 9 स्टेशन है.हर दिन औसतन 5.8 लाख यात्री विरार से और 2.6 लाख यात्री दहानू रूट से सफर करते हैं.

छोटे स्टेशनों जैसे बोईसर और वैतरणा से भी हजारों यात्री यात्रा करते हैं, जिसकी वजह से मौजूदा ढांचा भारी दबाव में है.ये भी पढ़े:Mumbai Local Train: मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी! शहर को मिलेगी 238 नई लोकल ट्रेनें, यात्रियों का सफ़र होगा आसान

इस प्रकार है 7 नए स्टेशन के नाम

पश्चिम रेलवे की ओर से घोषित नए स्टेशन इस प्रकार हैं –

वधाव

सर्टोडी

मकुन्सर

चिंचपाड़ा

पंचाली

वंजारवाड़ा

बीएसईएस कॉलोनी

कितना काम हुआ पूरा?

अधिकारियों के अनुसार, अब तक 41% काम पूरा हो चुका है. विरार, वैतरणा, सफ़ले, केलेवे रोड, उमरोली और दहानू रोड पर नए स्टेशन भवन (New Stations) और पुलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है.

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

फिलहाल चर्चगेट (Churchgate) से दहानू के बीच केवल 6–7 डायरेक्ट लोकल ट्रेनें चलती हैं.प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस रूट पर 200 से ज्यादा लोकल सेवाएं चलाई जा सकेंगी.चर्चगेट, विरार और दहानू के बीच कनेक्टिविटी (Connectivity) में बड़ा सुधार होगा.नए स्टेशन बनने से न केवल भीड़ कम होगी बल्कि पालघर जिले का विकास भी तेज़ी से होगा और मुंबई से उसका संपर्क और मजबूत होगा.