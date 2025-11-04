Vande Bharat Express Update: यात्रियों के लिए खुशखबरी! 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस होगी शुरू, जानें किन शहरों से चलेगी ट्रेनें

(4 new Vande Bharat Express trains to be launched( Photo Credits WC)

Vande Bharat Express Update: भारतीय रेलवे (Indian Railway) की तरफ से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) को मंजूरी दी गई है. बताया जा रहा है की ये ट्रेनें बेंगलुरु -एर्नाकुलम, फिरोजपुर-दिल्ली-वाराणसी खजुराहो और लखनऊ सहारनपुर के लिए दौड़ेगी.भारतीय रेलवे में नया अध्याय बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या अब और बढ़ने वाली है.भारतीय रेलवे चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है.ये वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा को आरामदायक, आसान और तेज़ बनाएंगी.

नई ट्रेनों के उदघाटन की तारीख जल्द होगी जारी

4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन (Inauguration) की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ की तैयारी कर रहा है. गलुरु -एर्नाकुलम, फिरोजपुर-दिल्ली-वाराणसी खजुराहो और लखनऊ सहारनपुर तक ट्रेनों के चलने से इन राज्यों के हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा.

वंदे भारत की बढ़ती लोकप्रियता

वंदे भारत एक्सप्रेस की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.वित्त वर्ष 2024–25 में औसत ऑक्यूपेंसी 102.01% रही.जबकि 2025–26 जून तक यह आंकड़ा 105.03% तक पहुंच गया है.

नई वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकें जोड़ी गई हैं.कवच सुरक्षा प्रणाली (Train Collision Avoidance System),ऑटोमेटिक दरवाजे आरामदायक सीटिंग और स्पेशियस कोचेस,दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय सुविधा और बेहतर वेंटिलेशन और इनफोटेनमेंट सिस्टम है.