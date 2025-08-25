Diarrhea From Eating Momos: आप भी है मोमोज खाने के शौकीन तो हो जाए सावधान! बांदा जिले में 35 लोग हए बीमार, हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज

Credit-(Pixabay)

बांदा, उत्तर प्रदेश: कई लोगों को स्ट्रीट फूड (Street Food) काफी पसंद होते है. भेलपुरी,पानीपूरी, नूडल्स खाना लोगों को काफी पसंद होता है. लेकिन कभी कभी बाहर के खाने से लोगों की तबियत भी बिगड़ जाती है. ऐसी ही एक घटना बांदा जिले (Banda District) से सामने आई है. मसूरी खेरवा गांव (Mussoorie Kherva Village) में एक मेला लगा हुआ था और यहांपर कुछ लोगों ने और खासकर बच्चों ने एक ठेले से मोमोज (Momos) खा लिए. इन मोमोज को खाने के बाद गांव के लोगों की तबियत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी और दस्त होने लगा. इनमें बच्चों की हालत काफी खराब थी. इसके बाद हॉस्पिटल (Hospital) में लोगों को एडमिट करवाया गया. नरैनी (Naraini) के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र (Community Health Center) में मरीजों को एडमिट करवाया गया.

डॉक्टर इलाज के लिए गांव पहुंचे

इस घटना की जानकारी जैसे ही स्वास्थ विभाग (Health Department) तक पहुंची. गांव में डॉक्टरों की टीम ने घर घर जाकर लोगों की तबियत देखी और उन्हें दवाई देकर उनका इलाज किया. बताया जा रहा है की डॉक्टर (Doctor) लगातार मरीजों का ध्यान रख रहे है. इन डॉक्टरों की टीम में सामुदायिक स्वास्थ केंद्र बहेरी के अधीक्षक डॉ.देव तिवारी और डॉ विनोद भी शामिल रहे.

लगातार बढ़ी मरीजों की संख्या

पहले कुछ लोग बीमार पड़े.लेकिन इसके बाद ये आकड़ा बढ़कर 35 तक पहुंच गया. इस घटना के बाद मोमोज (Momos) बेचनेवाले शख्स का ठेला जब्त किया गया है और इसके सैंपल लैब भेज दिए गए है. इन बीमार लोगों में कुछ लोगों को बुखार और डायरिया (Diarrhea) में हुआ.