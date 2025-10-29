Jharkhand Train Accident: सिमडेगा में मालगाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, 10 डिब्बे पटरी से उतरे, रेलवे यातायात हुआ प्रभावित: VIDEO

Goods train accident in Simdega (Credit-@GauravGautamSi1)

Jharkhand Train Accident: ट्रेन हादसे (Train Accident) की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. अब एक बार फिर झारखंड (Jharkhand) के सिमडेगा (Simdega) में एक ट्रेन हादसा हुआ है. यहांपर मालगाड़ी (Goods Train) के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए. जिसके कारण रेलवे यातायात भी प्रभावित हुआ. ये घटना बुधवार सुबह राउरकेला-रांची मुख्य रेल लाइन पर हुई. जिससे इस व्यस्त रूट पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह ठप हो गया.घटना बानो और कनारावा स्टेशन के बीच सुबह करीब 10 बजे हुई. बताया जा रहा है कि कुछ डिब्बे पलट भी गए.जैसे ही घटना की जानकारी मिली, हटिया और बॉण्डामुंडा से रेलवे की राहत एवं मरम्मत टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं.

रांची रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं.फिलहाल पटरी की मरम्मत और ट्रैक साफ करने का कार्य जारी है. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @GauravGautamSi1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

झारखंड में रेल हादसा

हादसे के कारण दूसरी ट्रेनें भी प्रभावित

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. रेलवे अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और तकनीकी टीम मौके पर निरीक्षण कर रही है.इस हादसे के चलते राउरकेला-रांची रेल मार्ग (Rourkela-Ranchi Railway Line) पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. मौर्य एक्सप्रेस, जो गोरखपुर से संबलपुर जा रही थी, उसे कनारावा स्टेशन के पास रोक दिया गया.अन्य ट्रेनों को भी विभिन्न स्टेशनों पर अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है.

घटना की जांच जारी

रांची (Ranchi) रेल मंडल ने बताया कि डिब्बों के उतरने की तकनीकी वजहों की जांच की जा रही है. जल्द ही ट्रैक दुरुस्त कर सेवाएं बहाल करने की कोशिश की जा रही है. गनीमत रही की इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई.