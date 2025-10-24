Television Actor Tanmay Vekaria: तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर तन्मय वेकारिया की मां का निधन, पोस्ट शेयर कर हुए इमोशनल

Credit-(Instagram)

Television Actor Tanmay Vekaria: टीवी (TV) के सबसे पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा ' के बाघा का किरदार निभानेवाले एक्टर तन्मय वेकारिया (Actor Tanmay Vekaria) की मां का निधन हो गया. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट डाली है. इस दुखद खबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया, जहां उन्होंने अपने दिल का दर्द एक भावनात्मक वीडियो के ज़रिए बयां किया.तन्मय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल रील साझा की, जिसमें उनकी मां के साथ बिताए गए कुछ खास पलों की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं.वीडियो में उनकी मां के साथ उनके पिता और बेटी की झलक भी नजर आई.

इस रील के लिए तनमय ने फिल्म 'दुश्मन; के दर्दभरे गीत 'चिट्ठी न कोई संदेश' को बैकग्राउंड में रखा, जिससे पोस्ट और भी ज्यादा इमोशनल हो गया.ये भी पढ़े:Pankaj Dheer Death: दिग्गज एक्टर पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सलमान खान, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद हुआ निधन

पोस्ट किया इमोशनल वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Tanmay Vekaria official (@tanmayvekariaofficial)

एक्टर ने मां के लिए लिखी पोस्ट

वीडियो (Video) के साथ तनमय ने एक भावुक कैप्शन लिखा ,'सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि अब मां सिर्फ तस्वीरों में दिखती हैं, दिल में महसूस होती हैं. अब न तो गले लगा सकता हूं, न सामने देख सकता हूं. हमेशा याद आओगी मां, जानता हूं कि ऊपर तुम बहुत अच्छे स्थान पर हो.उनकी इस पोस्ट पर उनके साथी कलाकारों और प्रशंसकों ने ढेरों संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें हिम्मत देने वाले संदेश भेजे.

टीवी और थिएटर में लंबा सफर

तन्मय वेकारिया ने टीवी के साथ-साथ गुजराती थिएटर में भी अपनी पहचान बनाई है. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'(Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma) में वह शुरू में कई छोटे किरदार निभा चुके हैं.जैसे स्कूल टीचर, रिक्शा चालक, नौकरानी का पति और टैक्सी ड्राइवर, बाद में उन्हें 'बाघा ' के किरदार के रूप में स्थायी जगह मिली, जिसने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई.