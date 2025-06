Shivangi Joshi-Kushal Tandon Breakup: चार महीने पहले ही हो चुका था ब्रेकअप, अब कुशल टंडन ने किया खुलासा, फिर डिलीट की स्टोरी

Shivangi Joshi & Kushal Tandon (Photo Credits: Instagram)

Shivangi Joshi-Kushal Tandon Breakup: 'बरसातें' फेम टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और एक्टर कुशल टंडन के फैंस के लिए एक झटका देने वाली खबर सामने आई है. कुशल टंडन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में खुलासा किया कि वह और शिवांगी अब साथ नहीं हैं. हालांकि हैरानी की बात ये है कि उन्होंने ये भी बताया कि दोनों का ब्रेकअप चार महीने पहले ही हो चुका था. कुशल ने अपने इंस्टा स्टोरी में लिखा – "Me and Shivangi are not together 💔." इस पोस्ट के बाद से फैंस में हलचल मच गई, लेकिन कुछ ही देर बाद कुशल ने वह स्टोरी डिलीट भी कर दी, जिससे और भी ज्यादा कन्फ्यूजन फैल गया.

'बरसातें' शो के दौरान दोनों की नज़दीकियां चर्चा में आई थीं और सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा था. फैन्स इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस हो चुके थे, लेकिन अब ब्रेकअप की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है.

शिवांगी जोशी और कुशल टंडन का हुआ ब्रेकअप:

View this post on Instagram A post shared by IWMBuzz (@iwmbuzz)

स्टोरी डिलीट करने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कोई इस खबर को झटका मान रहा है तो कोई कह रहा है कि शायद अब भी कुछ बचा हो दोनों के बीच. हालांकि कुशल के इस बयान से इतना तो साफ हो गया है कि शिवांगी और कुशल अब रिलेशनशिप में नहीं हैं. टीवी की फेमस जोड़ियों में से एक मानी जा रही ये जोड़ी अब टूट चुकी है. फैंस को इस ब्रेकअप की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुशल के इस खुलासे ने सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया है.