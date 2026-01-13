Total Gaming Expose: फ्री फायर फेम 'टोटल गेमिंग' ने लीक हुई चैट एक्सपोज पर एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ किया पलटवार

मुंबई: भारत के सबसे बड़े गेमिंग कंटेंट क्रिएटर (Gaming Content Creator) अजेन्द्र वरिया (Ajendra Variya), जिन्हें दुनिया 'टोटल गेमिंग' (Total Gaming) या 'अज्जू भाई' (Ajju Bhai) के नाम से जानती है, इस समय एक बड़े विवाद के केंद्र में हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platform) रेडिट (Reddit) और इंस्टाग्राम (Instagram) पर अज्जू भाई की एक कथित चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन पर अनुचित बातचीत करने के आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, अजेन्द्र वरिया ने इन दावों को फर्जी बताते हुए सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. यह भी पढ़ें: Fatima Jatoi Viral Video: फातिमा जटोई का '6 मिनट 39 सेकंड' का वायरल वीडियो ओरिजिनल है या AI का बनाया हुआ? जानें सच
विवाद की शुरुआत: रेडिट पर 'एक्सपोज' का दावा
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब रेडिट के एक चर्चित कम्युनिटी 'r/InstaCelebsGossip' पर ‘Total Gaming Expose’ नाम से एक थ्रेड पोस्ट किया गया. इसमें कुछ स्क्रीनशॉट साझा किए गए, जिनके बारे में दावा किया गया कि ये अजेन्द्र वरिया और एक अन्य पक्ष के बीच हुई बातचीत है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि यह बातचीत किसी नाबालिग के साथ हो सकती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन तस्वीरों का मूल स्रोत ‘freaky.jaat’ नामक एक इंस्टाग्राम हैंडल बताया गया था. हालांकि, फिलहाल वह अकाउंट निष्क्रिय (Deactivated) हो गया है, जिससे इन आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं.
Alleged Total Gaming Expose
Total Gaming Expose??
प्रशंसकों ने बताया 'फेक' और 'एआई जनरेटेड'
जैसे ही ये स्क्रीनशॉट वायरल हुए, गेमिंग कम्युनिटी दो गुटों में बंट गई. अज्जू भाई के लाखों प्रशंसकों ने इन चैट्स को पूरी तरह से फर्जी और फोटो-एडिटिंग टूल्स या एआई (AI) की मदद से बनाया गया बताया है. रेडिट पर भी कई यूजर्स ने टिप्पणी की कि चैट्स की बनावट ‘सिंथेटिक’ लग रही है और यह केवल अजेन्द्र की छवि खराब करने की कोशिश हो सकती है. यह भी पढ़ें: 7 Minutes 11 Seconds Viral MMS: सोशल मीडिया पर वायरल 'मैरी और उमैर' के वीडियो का क्या है सच? जानें गिरफ्तारी के दावों की हकीकत
विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि डीपफेक और एआई वॉयस क्लोनिंग के दौर में किसी भी गुमनाम स्रोत से मिली जानकारी पर बिना जांच के भरोसा करना खतरनाक हो सकता है.
अज्जू भाई की रहस्यमयी इंस्टाग्राम स्टोरी
अजेन्द्र वरिया ने अभी तक इस मामले पर कोई औपचारिक प्रेस बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट (@totalgaming_official) पर एक स्टोरी साझा कर अपनी चुप्पी तोड़ी है.
उन्होंने एक मिरर सेल्फी पोस्ट की, जिसके कैप्शन में हिंदी में लिखा: ‘होटल में तो मैं हूं 😫’. इसके साथ ही उन्होंने नीचे की ओर एक रहस्यमयी संदेश ‘GHEE KHATAM🥀🥀’ (घी खत्म) भी लिखा. प्रशंसकों का मानना है कि इस मुहावरे के जरिए अज्जू भाई यह कहना चाह रहे हैं कि विवाद की ‘आग’ में डालने के लिए अब कोई ईंधन नहीं बचा है और अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं.
कौन हैं अज्जू भाई?
अजेन्द्र वरिया भारत के सबसे सफल यूट्यूबर और गेमिंग इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके यूट्यूब पर 3 करोड़ (30 Million) से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. वे मुख्य रूप से 'फ्री फायर' (Free Fire) गेमप्ले और अपनी कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं. सालों तक गुमनाम रहकर वीडियो बनाने के बाद, हाल ही में उन्होंने अपना फेस रिवील (चेहरा दिखाना) किया था, जो भारतीय इंटरनेट इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी.