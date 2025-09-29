Jasprit Bumrah Joining New Team? जसप्रीत बुमराह ने इंस्टाग्राम स्टोरी में किया बड़ा ऐलान, तीसरी नीली टीम से जुड़ने को तैयार! फैंस ने लगाए कयास, देखें रिएक्शन

Jasprit Bumrah's Instagram story. (Photo credits: Instagram/X/jaspritb1/@BCCI)

Jasprit Bumrah Joining New Team? एशिया कप 2025 जीतने के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. 29 सितंबर(सोमवार) को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बुमराह ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, "हां, अफवाहें सही हैं. मैं अपनी तीसरी ब्लू टीम जॉइन कर रहा हूं. कल खुलासा होगा." एशिया कप 2025 में अपने प्रदर्शन की बात करें तो इस राइट-आर्म पेसर ने पांच मैचों में सात विकेट चटकाए, जिससे टीम इंडिया को फाइनल जीतने में महत्वपूर्ण योगदान मिला. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस और नेटिज़न्स ने तरह-तरह के अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आखिर यह क्या हो सकता है. विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी बने पाकिस्तान के कंगाली का शिकार! सईद अजमल ने बताया कैसे सरकार के इनामी चेक हो गए बाउंस, देखें वीडियो

जसप्रीत बुमराह की इंस्टाग्राम स्टोरी

जसप्रीत बुमराह की इंस्टाग्राम स्टोरी(Photo credits: Instagram/jaspritb1)

इस बीच, 31 वर्षीय जसप्रीत बुमराह एशिया कप में थोड़े फॉर्म से बाहर दिखे थे, लेकिन महत्वपूर्ण मौके पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने 3.1 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट झटके, जिसमें उन्होंने हरीस रऊफ और मोहम्मद नवाज को पवेलियन भेजा. पहले दो ओवरों में 24 रन खर्च करने के बाद बुमराह ने शानदार वापसी की. टीम पाकिस्तान की पारी 113/1 से 146 पर 19.1 ओवर में पूरी तरह ढह गई, जिसमें बुमराह की गेंदबाजी निर्णायक साबित हुई.

देखें फैंस का रिएक्शन

India's women's team play tomorrow. 👀 — Omkar Mankame (@Oam_16) September 29, 2025

That tournament needs some hype and coverage now! It’s a home World Cup after all — ℛ𝒶𝒿𝒾𝓉 🇮🇳 (@imrajitd) September 29, 2025

Wow!! Who will it be? Adidas or Nike? — Rahul (@rahulm3) September 29, 2025

Maybe joining the Women's Team for support (CWC) — RandomIndiaMoments (@Vids_of_India) September 29, 2025

May,he will be joining IAF,😎 pic.twitter.com/ScoFEfLPt4 — Jitendra Singh (@jodhpurwale19) September 29, 2025

Ab kaun si team join karke pelega hame pic.twitter.com/heUYkhwzYJ — 🅰️ J (@EHuman0) September 29, 2025

कुछ नेटिज़न्स का मानना है कि बुमराह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का समर्थन कर रहे हैं, जो 30 सितंबर से श्रीलंका के खिलाफ 50-ओवर विश्व कप अभियान की शुरुआत करने वाली है. वहीं, कुछ लोग इसे किसी नए ब्रांड या डील के साथ जुड़ने के संकेत के रूप में देख रहे हैं. इस स्टोरी ने बुमराह के फैंस के बीच उत्सुकता और उत्साह दोनों ही बढ़ा दिए हैं.