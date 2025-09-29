Jasprit Bumrah Joining New Team? जसप्रीत बुमराह ने इंस्टाग्राम स्टोरी में किया बड़ा ऐलान, तीसरी नीली टीम से जुड़ने को तैयार! फैंस ने लगाए कयास, देखें रिएक्शन

Jasprit Bumrah Joining New Team? एशिया कप 2025 जीतने के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. 29 सितंबर(सोमवार) को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बुमराह ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, "हां, अफवाहें सही हैं. मैं अपनी तीसरी ब्लू टीम जॉइन कर रहा हूं. कल खुलासा होगा." एशिया कप 2025 में अपने प्रदर्शन की बात करें तो इस राइट-आर्म पेसर ने पांच मैचों में सात विकेट चटकाए, जिससे टीम इंडिया को फाइनल जीतने में महत्वपूर्ण योगदान मिला. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस और नेटिज़न्स ने तरह-तरह के अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आखिर यह क्या हो सकता है. विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी बने पाकिस्तान के कंगाली का शिकार! सईद अजमल ने बताया कैसे सरकार के इनामी चेक हो गए बाउंस, देखें वीडियो
जसप्रीत बुमराह की इंस्टाग्राम स्टोरी