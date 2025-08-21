Rini Ann George: 'गंदे और अश्लील मैसेज भेजता था युवा विधायक'...मलयालम एक्ट्रेस का रिनी एन जॉर्ज का सनसनीखेज आरोप

(Photo Credits: X)

मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस (Malayalam Actress) रिनी एन जॉर्ज (Rini Ann George) ने हाल ही में एक युवा नेता को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि केरल की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का एक युवा विधायक (Young MLA) उन्हें कई बार अश्लील और गंदे मैसेज (Obscene And Vulgar Messages) भेज चुका है. बुधवार (20 अगस्त) को कोच्चि में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए.

रिनी एन जॉर्ज ने क्या कहा?

खास बात यह है कि रिनी ने उस नेता या उसकी पार्टी का नाम नहीं बताया. उन्होंने कहा कि वो दूसरी महिलाओं के समर्थन में बोल रही हैं, जिन्हें उस नेता ने कथित तौर पर अपना निशाना बनाया है.

रिनी ने कहा, “मेरे साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हुई है; मुझे सिर्फ ये मैसेज मिले. लेकिन मुझे अपने दोस्तों से पता चला कि कई दूसरी महिलाओं को भी उसने परेशान किया है, और मैं उन्हीं के लिए आवाज उठा रही हूं.”

एक्ट्रेस ने बताया कि यह बुरा अनुभव अनुभव उनके साथ पहली बार तीन साल पहले हुआ था. उन्होंने कहा, “मुझे उस नेता से गलत मैसेज मिले. उसने मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए एक जगह पर बुलाया. जब मैंने उसे धमकी दी, तो उसने चुनौती देते हुए कहा, 'जो करना है कर लो, किसे फर्क पड़ता है'."

रिनी ने यह भी बताया कि फरवरी 2025 में भी उस नेता ने उन्हें मैसेज भेजे थे. उन्होंने एक घटना याद करते हुए कहा, “उसने एक बार कहा, ‘चलो एक फाइव-स्टार होटल में कमरा बुक करते हैं; तुम्हें आना चाहिए’. उस वक्त मैंने बहुत कड़ा विरोध किया. इसके बाद कुछ समय तक शांति रही. लेकिन फिर वही सब दोहराया गया.”

अब क्यों किया खुलासा?

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अब बोलने का फैसला क्यों किया, तो एक्ट्रेस ने कहा, “यह तब हुआ जब उस युवा नेता को पार्टी में और बड़े पद और पहचान दी जाने लगी. मुझे गंदे मैसेज मिले, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. हालांकि, जब हाल ही में सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें सामने आईं, तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारी महिलाएं इन समस्याओं का सामना कर रही हैं. फिर भी, एक भी महिला इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है. इसीलिए मैं अब बोल रही हूं.”

शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई?

हालांकि, रिनी एन जॉर्ज ने अब तक उस नेता के खिलाफ कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई है. इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा, “अगर मैं शिकायत दर्ज कराती हूं, तो मैं खुद को खतरे में डाल दूंगी. इसका बस यही नतीजा निकलेगा. मैं देश की महिलाओं से अपील करती हूं कि वे अपने जनप्रतिनिधियों को समझदारी से चुनें.”

जब से रिनी ने यह खुलासा किया है, तब से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर वह नेता कौन है.