'SEX के लिए उकसाने वाले मैसेज भेजे, Rape करने की इच्छा जताई': केरल में ट्रांस महिला ने कांग्रेस विधायक Rahul Mamkootathil पर लगाए गंभीर आरोप

Congress MLA Rahul Mamkuthathil Sexual Harassment Case: केरल में ट्रांस महिला ने पलक्कड़ विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल ममकुताथिल (MLA Rahul Mamkootathil) पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) का आरोप लगाया है. अवंतिका नाम की महिला ने दावा किया है कि ममकुताथिल ने उसे आपत्तिजनक संदेश (Sexually Regressive Messages) भेजे और उसके साथ बलात्कार (Rape-Like Sex) करने की इच्छा जताई, साथ ही उसे बेंगलुरु या हैदराबाद जाने के लिए भी कहा.

अवंतिका के अनुसार, उनका संपर्क एक चुनावी बहस के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ऑनलाइन संदेशों के जरिए यह अनुभव बेहद असहज और परेशान करने वाला हो गया.

कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए

इस घटना से पहले भी केरल में कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज (Malayalam Actress Rini Ann George) और लेखिका हनी भास्करन (Writer Honey Bhaskaran) ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. रिनी ने एक युवा नेता पर आपत्तिजनक संदेश भेजने और उन्हें एक होटल में बुलाने का आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया.

हनी भास्करन ने सीधे तौर पर ममकुताथिल का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने बार-बार अपमानजनक संदेश भेजे और उनकी बातचीत को गलत तरीके से पेश किया. हनी ने यह भी कहा कि युवा कांग्रेस (Kerala Youth Congress) के भीतर की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

राहुल ममकुताथिल का अध्यक्ष पद से इस्तीफा

राहुल ममकुताथिल (Rahul Mamkuthathil) पर बढ़ते दबाव के बीच, उन्होंने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वेच्छा से लिया गया था और इसका उद्देश्य चुनाव कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का मौका देना था.

उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि किसी भी वरिष्ठ नेता ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया और न ही उन्होंने कोई गलत काम किया.

केरल सरकार ने MLA पद छोड़ने की मांग की

हालांकि, विधायक पद से उनके इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ रही है. केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु (Kerala Education Minister R Bindu) ने कहा कि कई महिलाओं ने ममकुताथिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा कांग्रेस से इस्तीफा देना ही काफी नहीं है, उन्हें विधायक पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि समाज सुरक्षित रह सके.

ट्रांस समुदाय के अधिकारों पर खड़े हुए सवाल

इस विवाद ने कांग्रेस पार्टी (Congress Party) में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को और बल दिया है. अब केरल में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे मामलों में नेताओं की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए.

यह मामला सिर्फ़ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं और ट्रांस समुदाय (Trans Community) के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा मामला बन गया है.