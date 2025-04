Malayalam एक्ट्रेस Vincy Aloshious का बड़ा खुलासा, कहा- 'सेट पर एक्टर ने नशे में की बदतमीजी'

Vincy Aloshious Video Statement: मलयालम फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस विंसी एलोशियस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर सनसनीखेज खुलासा किया है. वीडियो में एक्ट्रेस ने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक को-एक्टर ने ड्रग्स लेने के बाद उनके साथ और उनकी सहकर्मी के साथ बदतमीजी की थी. विंसी ने बताया कि कुछ दिन पहले एक एंटी-ड्रग्स कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि वह अब उन लोगों के साथ फिल्म नहीं करेंगी जिन्हें वह जानती हैं कि वे ड्रग्स का सेवन करते हैं. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कई कमेंट्स आए, जिस पर सफाई देते हुए उन्होंने यह वीडियो बनाया.

एक्ट्रेस ने बताया कि शूटिंग के दौरान जब उन्हें अपनी ड्रेस ठीक करनी पड़ी तो उस को-एक्टर ने सबके सामने भद्दा कमेंट करते हुए कहा, "मैं भी चलूं? मैं भी ठीक कर देता हूं." यह सुनकर वह बेहद असहज हो गईं. यही नहीं, एक सीन की रिहर्सल के दौरान उस कलाकार को सफेद पाउडर टेबल पर थूकते देखा गया, जिससे यह साफ था कि वह ड्रग्स ले रहा था.

In a video message on her Instagram account, Malayalam film actress Vincy Aloshious says that an artist misbehaved with her after using drugs on the sets of a movie.

In her video statement, she says, "A few days back, at an anti-drug campaign programme I made a statement that I… pic.twitter.com/sNlGwmM15F

— ANI (@ANI) April 16, 2025