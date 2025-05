Operation Sindoor: रजनीकांत ने आतंकियों पर भारतीय सेना की कार्रवाई को सराहा, PM मोदी को दी बधाई

Rajinikanth (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Operation Sindoor: भारतीय सेना की पाकिस्तान में की गई कड़ी कार्रवाई पर अभिनेता रजनीकांत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं की बहादुरी की सराहना की है. सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है. चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाने के दौरान जब मीडिया ने रजनीकांत से चल रहे आतंकी हमलों पर सवाल किया, तो उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस को सलाम किया. India Today के मुताबिक रजनीकांत ने तमिल में कहा, “पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मैं भारतीय सेना को दिल से बधाई देता हूं. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे त्रि-सेनाध्यक्षों व सैनिकों को इस युद्ध को मजबूती, दृढ़ता और चतुराई से संभालने के लिए मेरी बधाई.”

इससे पहले भी रजनीकांत ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट लिखकर सेना के समर्थन में आवाज बुलंद की थी. उन्होंने लिखा था, “The fighter's fight begins… No stopping until the mission is accomplished! The entire NATION is with you. @PMOIndia @HMOIndia #OperationSindoor JAI HIND 🇮🇳”

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम कस्बे के पास बैसारन घास के मैदान में आतंकियों ने हमला कर 26 नागरिकों की जान ले ली थी. मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक थे. इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन The Resistance Front ने ली थी. भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया जबकि पाकिस्तान ने आरोपों से इनकार किया.

इस हमले के जवाब में भारत ने 8 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की. यह कार्रवाई भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत अंजाम दी. जिन जगहों को निशाना बनाया गया, उनमें बहावलपुर भी शामिल है, जो जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ माना जाता है.