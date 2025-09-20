मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा Dadasaheb Phalke Award, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में होंगे सम्मानित; PM Modi ने दी बधाई
Mohanlal Dadasaheb Phalke Award (Photo- @narendramodi/X & @MIB_India/X)

Dadasaheb Phalke Award 2023: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल (Malayalam Superstar Mohanlal) को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा. यह पुरस्कार उन्हें 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह (71st National Film Awards ceremony) में प्रदान किया जाएगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने X (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी घोषणा की. मंत्रालय ने ट्वीट किया, "दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की अनुशंसा पर, भारत सरकार मोहनलाल जी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करते हुए प्रसन्न है."

मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड

मोहनलाल का फिल्मी सफर

मोहनलाल का फिल्मी सफर दशकों से दर्शकों और युवा सिनेमा प्रेमियों के लिए प्रेरणा रहा है. उन्होंने एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाई. उनकी बहुमुखी प्रतिभा और निरंतर कड़ी मेहनत ने भारतीय फिल्म उद्योग में उच्च मानक स्थापित किए.

पीएम मोदी ने दी बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी मोहनलाल को बधाई दी. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, "श्री मोहनलाल जी उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं. दशकों के समृद्ध करियर में, उन्होंने मलयालम सिनेमा और रंगमंच में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर उन्हें बधाई."

फैन्स में खुशी का माहौल

मोहनलाल के प्रशंसक भी इस घोषणा से बेहद खुश हैं. सोशल मीडिया पर, उनके प्रशंसकों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए पूरी तरह से योग्य है. एक प्रशंसक ने लिखा, "मोहनलाल हमेशा कुछ चुनिंदा अभिनेताओं में अग्रणी रहे हैं. बधाई!" जबकि एक अन्य ने कहा कि वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले केवल दूसरे मलयाली हैं.

इन सितारों को मिल चुका है अवॉर्ड

मोहनलाल के अलावा, इस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और अन्य प्रमुख अभिनेताओं की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी खास बना देगी.