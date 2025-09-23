71st National Film Awards 2025 Updates: मलयालम स्टार मोहनलाल को 'दादा साहब फाल्के', शाहरुख, विक्रांत और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस अवॉर्ड; यहां देखें पूरी लिस्ट

Shah Rukh Khan, Rani Mukerji (Photo Credit: ANI/X)

71st National Film Awards 2025 Updates: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक्सीलेंट एक्टिंग, टेक्निकल अचीवमेंट और भारतीय सिनेमा (Indian cinema) में योगदान के लिए प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के (Dadasaheb Phalke Award) पुरस्कार, जबकि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया. यह दोनों के लिए अपनी-अपनी श्रेणियों में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है.

शाहरुख, रानी मुखर्जी और विक्रांत को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

#WATCH | Delhi: Superstar Shah Rukh Khan, actors Rani Mukerji and Vikrant Massey present at Vigyan Bhawan for the 71st National Film Awards. The Best Actor in a Leading Role award has been shared by Shah Rukh Khan for 'Jawan' and Vikrant Massey for '12th Fail', and the Best… pic.twitter.com/PfogNDvfyx — ANI (@ANI) September 23, 2025

मोहनलाल मिला 'दादा साहब फाल्के'

मलयालम स्टार मोहनलाल (Malayalam star Mohanlal) को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. लगभग 50 वर्षों के करियर में, मोहनलाल ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है. वह समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने निर्णायक मंडल, अन्य कलाकारों और फिल्म उद्योग के सदस्यों का अभिवादन किया.

शाहरुख-बिक्रांत को बेस्ट एक्टर अवार्ड

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को 2023 की ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर "जवान" में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला. फिल्म में उन्होंने भारतीय सेना अधिकारी विक्रम राठौर और उनके बेटे आजाद की भूमिका निभाई थी. यह उनके 33 साल के करियर में उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था. उन्होंने यह पुरस्कार विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) (12वीं फेल) के साथ साझा किया.

रानी मुखर्जी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड

रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) को "मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे" में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला. यह उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, और 30 साल बाद अपने काम के लिए सम्मान पाना उनके लिए बेहद भावुक क्षण था. अपने संदेश में, रानी ने कहा कि वह यह पुरस्कार दुनिया भर की उन सभी माताओं को समर्पित करती हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अविश्वसनीय त्याग और प्रेम दिखाया है.

'12वीं फेल' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार

निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उनकी फिल्म '12वीं फेल' के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष था, क्योंकि उन्हें पहला पुरस्कार 1977 में फिल्म 'मर्डर एट मंकी हिल' के लिए मिला था.

चिदानंद नाइक को बेस्ट स्क्रीनप्ले अवॉर्ड

इस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, चिदानंद नाइक को सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए सम्मानित किया गया, उन्हें कन्नड़ फिल्म "सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन्स टू नो..." के लिए पुरस्कार मिला.