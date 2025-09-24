Dadasaheb Phalke Award: केरल में सुपरस्टार मोहनलाल का जोरदार स्वागत की तैयारी, राज्य सरकार करेगी भव्य आयोजन

तिरुवनंतपुरम, 24 सितंबर : दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (Dadasaheb Phalke Award) मिलने पर केरल में सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं. यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है. राज्य सरकार ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए भव्य और सितारों से सजे समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है.

राज्य के संस्कृति और फिल्म मंत्री साजी चेरियन ने बुधवार को बताया कि यह केरल के लिए एक गर्व का पल है. उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ''मोहनलाल ने हमें पूरे देश में गर्व महसूस कराया है. उनका यह पुरस्कार केरल के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है. हम इस समारोह को शानदार बनाएंगे, जिसमें देश के कई बड़े कलाकार और हस्तियां शामिल होंगी.''

उन्होंने आगे कहा, ''मोहनलाल इस समारोह में भाग लेने के लिए सहमत हो गए हैं. सरकार इस कार्यक्रम को बहुत यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है. इस आयोजन में केरल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा. इसमें सांस्कृतिक नृत्य, संगीत और अन्य कला प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी, जो राज्य की विरासत को दर्शाएंगी.' मंत्री ने बताया कि समारोह का स्थान और समय जल्द ही तय किया जाएगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह एक भव्य और यादगार शाम होगी.

बचा दें कि दादासाहेब फाल्के पुरस्कार उस कलाकार को दिया जाता है, जिसने सिनेमा में अपना बेहतरीन योगदान दिया हो और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई हो. मोहनलाल, जिन्हें प्यार से 'लाल' या 'लालेट्टन' कहा जाता है, पिछले करीब पचास वर्षों से फिल्मों में काम कर रहे हैं. उनकी कई फिल्में जैसे 'भारतम', 'स्पदिकम' और 'दृश्यम' भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्में हैं. उन्होंने अब तक पांच राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें से एक निर्माता के तौर पर मिला है. सुपरस्टार मोहनलाल की सफलता और उनकी लोकप्रियता न केवल केरल में बल्कि पूरे भारत में है. इस दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के साथ, उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है.