‘उद्धव ठाकरे से बड़े हिंदू हैं सलमान खान’: RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर नितेश राणे का तीखा हमला (Watch Video)

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics) में बयानबाजी का दौर एक बार फिर चरम पर है. बीजेपी विधायक (BJP MLA) नितेश राणे (Nitesh Rane) ने मंगलवार, 10 फरवरी को एक विवादित बयान देते हुए शिवसेना (Shiv Sena UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के 'हिंदुत्व' पर सवाल उठाए हैं. राणे ने मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभिनेता सलमान खान (Salman Khan), उद्धव ठाकरे से बड़े हिंदू हैं.

यह तीखा हमला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'मुंबई व्याख्यानमाला' कार्यक्रम के संदर्भ में किया गया है. यह भी पढ़ें: Salman Khan Delhi HC Notice: सलमान खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

RSS के कार्यक्रम में सलमान की मौजूदगी पर विवाद

दरअसल, मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित आरएसएस के दो दिवसीय शताब्दी समारोह (7-8 फरवरी 2026) में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, रणबीर कपूर और अक्षय कुमार सहित कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं. नितेश राणे ने इसी बात को आधार बनाते हुए उद्धव ठाकरे को घेरा.

राणे ने कहा, 'सलमान खान में कम से कम इतना साहस तो था कि वे आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए और संघ प्रमुख मोहन भागवत के विचारों को सुना. दूसरी ओर, खुद को हिंदुत्व का रक्षक बताने वाले उद्धव ठाकरे इस महत्वपूर्ण आयोजन से नदारद रहे.' यह भी पढ़ें: Salman Khan Health Revelation: ब्रेन एन्यूरिज्म से जूझ रहे हैं सलमान खान, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में किया खुलासा

'साहस की कमी' का लगाया आरोप

नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता (बालासाहेब ठाकरे) की विरासत और हिंदुत्व की विचारधारा की बात करता है, वह संघ के 100 साल पूरे होने के उत्सव में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा सका. उन्होंने आगे कहा, 'सलमान खान ने वहां जाकर अपनी आस्था और सम्मान दिखाया, जो साबित करता है कि वे उद्धव ठाकरे से कहीं बेहतर और बड़े हिंदू हैं.'

आरएसएस का शताब्दी वर्ष

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है. मुंबई में आयोजित 'न्यू होराइजन्स' (New Horizons) व्याख्यानमाला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज की एकता और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया. इस कार्यक्रम में फिल्मी सितारों की भारी उपस्थिति ने पहले ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी थी, जिसे अब नितेश राणे ने 'हिंदुत्व' की तुलना से और हवा दे दी है.

शिवसेना (UBT) की ओर से फिलहाल इस निजी हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में और गरमा सकता है.