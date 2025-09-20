Rise and Fall: राइज एंड फॉल’ शो पर आदित्य नारायण के कमेंट से भड़के कीकू शारदा, बोले- ‘प्रोफेशन पर मत जाओ’

मुंबई, 20 सितंबर : नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ (Rise and Fall) दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. शो के नए एपिसोड में कंटेस्टेंट कीकू शारदा और आदित्य नारायण के बीच हॉट टॉक दिखाई देने वाली है. इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है. दोनों कंटेस्टेंट में बहस तब शुरू हुई, जब शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर ने उनसे पूछा कि बेसमेंट का माहौल कैसा है. कीकू शारदा कहते हैं, "माहौल वहां बहुत अच्छा है, लेकिन एक तिकड़ी है जो माहौल खराब कर रही है." कीकू का इशारा आदित्य नारायण, अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा की ओर था. इसके बाद कीकू शारदा को जवाब देते हुए आदित्य नारायण कहते हैं, "ये जो व्यंग्य करते हैं वह बदतमीजी है यार. आपके 1000 चुटकुलों में से 500 व्यंग्यात्मक होते हैं. आप टीवी पर बदतमीजी करते हैं?"

इस पर कीकू कहते हैं, "ये तो आप पेशे पर आ रहे हैं. आप मेरे 25 साल के काम के ऊपर आ रहे हो." आदित्य नारायण अपना बचाव करते हुए कहते हैं, "मैं भी 30 साल से काम कर रहा हूं." इस पर कीकू कहते हैं, "मैं आपके प्रोफेशन पर नहीं गया और आप मेरे प्रोफेशन पर मत जाओ." मतलब आने वाले समय में दोनों कंटेस्टेंट के बीच काफी जोरदार बहस देखने को मिलेगी. इस शो में कंटेस्टेंट्स को 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' के रूप में विभाजित किया गया है. यह भी पढ़ें : Zubeen Garg Death: सिंगापुर में असम के सिंगर जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम पूरा, असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा ने जानकारी दी

शो में फिलहाल बाली, अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, अनाया बांगर, आरुष भोला और आकृति नेगी वर्कर्स के रूप में दिख रहे हैं, जबकि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, अहाना कुमरा, कीकू शारदा, नयनदीप रक्षित और अरबाज पटेल रूलर बने हुए हैं. यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है. इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है.