VIDEO: 'मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता': पत्नी Jyoti Singh संग विवाद पर बोले Pawan Singh, सभी आरोपों का किया खंडन

Pawan Singh Jyoti Singh Controversy: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Bhojpuri Superstar Pawan Singh) इन दिनों अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद को लेकर चर्चा में हैं. ज्योति का आरोप है कि पवन ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया और पुलिस बुला ली, लेकिन पवन सिंह ने अब इन दावों का पूरी तरह खंडन किया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. पवन ने बताया कि उनके और ज्योति के बीच तलाक (Pawan Singh Divorce Case) और भरण-पोषण का मामला अलग-अलग अदालतों में चल रहा है.

पवन ने आरा में तलाक का केस दायर किया है, जबकि ज्योति ने बलिया में भरण-पोषण का केस दायर किया है. उन्होंने कहा कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया में है, इसलिए इसे सोशल मीडिया पर उठाना उचित नहीं है.

पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों का किया खंडन

VIDEO | Lucknow: Bhojpuri singer Pawan Singh, addressing a press conference, said: "I want to ask her (Jyoti Singh) that the affection she is showing for her husband now, why couldn’t this affection be seen a month before the elections? Why now? Is it because I met Union Minister… pic.twitter.com/X9NJipootS — Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2025

पवन सिंह ने पत्नी से मुलाकात को लेकर क्या कहा?

पवन सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज्योति ने पहले ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था कि वह उनसे मिलने आ रही हैं. पवन ने कहा, "जब वह आईं, तो मैंने उनका स्वागत किया, उन्हें चाय पिलाई और उन्हें समझाने की कोशिश की." लेकिन ज्योति ने जवाब दिया कि वह तलाक का मामला खत्म होने तक वहीं रहेंगी. पवन ने कहा कि झगड़े से बचने के लिए उन्होंने पूरी रात अपनी कार में सड़क पर बिताई.

ज्योति राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करना चाह रही

पवन ने आगे कहा, ''ज्योति ने चुनाव (Bihar Chunav 2025) से पहले इतना स्नेह क्यों नहीं दिखाया जितना अब दिखा रही है? पवन का दावा है कि ज्योति के पिता ने उनसे अपनी बेटी को विधायक बनाने की मांग की थी और कहा था कि अगर वे चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं. पवन कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज्योति राजनीतिक लाभ के लिए इतना नीचे गिर जाएगी.

मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता: पवन सिंह

भोजपुरी गायक पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं भी एक इंसान हूं. मैं कभी-कभी थक जाता हूं. दुनिया एक महिला के आंसू देखती है और उस पर ध्यान देती है, लेकिन 'मर्द का दर्द नहीं दिखता और न ही वो दिखाता है'

पवन सिंह ने फैन्स का आभार व्यक्त किया

भोजपुरी स्टार ने कहा कि वह अपने फैन्स और भोजपुरी समुदाय (Bhojpuri Community) के समर्थन के लिए आभारी हैं. उन्होंने कहा, "सच्चाई वह नहीं है जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है. कानून हम दोनों के लिए बराबर है और मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है."