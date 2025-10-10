VIDEO: जनसुराज पार्टी के संस्थापक Prashant Kishor से मिलीं पवन सिंह की पत्नी Jyoti Singh, बंद कमरे में 20 मिनट तक हुई बातचीत; जानें कहां से लडेंगी चुनाव?

Jyoti Singh met Prashant Kishor (Photo- PTI)

Jyoti Singh met Prashant Kishor: भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) की पत्नी ज्योति सिंह ने शुक्रवार को पटना में जन सुराज के नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की. लगभग 20 मिनट तक बंद कमरे में हुई मुलाकात में ज्योति ने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया और आग्रह किया कि किसी और महिला के साथ ऐसा न हो. ज्योति ने स्पष्ट किया कि वह राजनीति में आने या चुनाव (Bihar Election 2025) लड़ने नहीं आई हैं, बल्कि महिलाओं की आवाज उठाने आई हैं. इस मामले में प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज संगठन किसी भी पारिवारिक विवाद में दखल नहीं देगा, बल्कि सुरक्षा या सहायता की जरूरत वाली किसी भी महिला की बात सुनेगा.

उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सुराज द्वारा उन्हें चुनाव टिकट दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आरा सीट से डॉ. विजय गुप्ता (Dr. Vijay Gupta from Ara Seat) को पहले ही उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है.

प्रशांत किशोर से मिलीं ज्योति सिंह

VIDEO | Patna: Jan Suraaj founder Prashant Kishor met Jyoti Singh, wife of Bhojpuri singer-actor Pawan Singh. He said, "She (Jyoti Singh) is not here for any political motive. In her own words, she has faced a great injustice and wants to ensure that no other woman in Bihar… pic.twitter.com/JVEymUToTi — Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2025

करवा चौथ पर पवन सिंह के नाम का पोस्ट

लगातार न्याय की मांग कर रही हैं ज्योति सिंह

दरअसल, ज्योति पिछले कुछ महीनों से लगातार न्याय की मांग कर रही हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और सांसद बृजभूषण शरण सिंह (MP Brijbhushan Sharan Singh) जैसे नेताओं से भी मदद की गुहार लगाई है. बृजभूषण ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए अदालत ही फैसला करेगी.

हाल ही में, ज्योति ने पवन सिंह के नाम से करवा चौथ (Karwa Chauth) पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें अब भी सुलह की उम्मीद है. दूसरी ओर, पवन सिंह ने सभी आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए कहा कि यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है.