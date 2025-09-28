तीन दिनों में 'OG ' ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर घमाल, 'जॉली एलएलबी 3' को छोड़ा पीछे

मुंबई, 28 सितंबर : साउथ के सुपरस्टार और तेलुगु पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचा रही है. फैंस के बीच पहले से ही इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज था. अब रिलीज के बाद इसका असर बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आ रहा है. फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ तीन दिन ही हुए हैं, लेकिन इसकी कमाई कई रिकॉर्ड तोड़ रही है.

खास बात यह है कि फिल्म ने इतने कम समय में ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी की बहुचर्चित फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को पीछे छोड़ दिया है, जो हाल ही में काफी चर्चा में रही थी. सैकनिल्क के मुताबिक, अगर पहले दिन की बात करें तो फिल्म ने ओपनिंग के तौर पर 21 करोड़ रुपए की कमाई की. यह आंकड़ा फिल्म के लिए एक बेहतरीन शुरुआत थी. इसके अगले दिन यानी रिलीज के दूसरे दिन, गुरुवार को, फिल्म ने जबरदस्त उछाल दिखाया और कमाई 63.75 करोड़ रुपए तक जा पहुंची. इस दिन की कमाई ने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि आमतौर पर वीकडेज में इतना बड़ा कलेक्शन मिलना मुश्किल होता है. इसमें से अधिकतर हिस्सा तेलुगु मार्केट से ही आया, लेकिन हिंदी, तमिल और कन्नड़ वर्जन ने भी छोटा योगदान दिया.

तीसरे दिन यानी शुक्रवार को फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन गिरावट के बावजूद फिल्म ने 18.75 करोड़ रुपए का अच्छा बिजनेस किया. इसके बाद शनिवार को, जो वीकेंड का पहला दिन था, फिल्म की कमाई में स्थिरता दिखी और इसने लगभग 18.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. इन चार दिनों के अंदर फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 122 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. अब अगर बात करें वर्ल्डवाइड कलेक्शन की, तो फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी शानदार प्रदर्शन किया है. भारत में जहां फिल्म ने 122 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है, वहीं दुनियाभर में इसने अब तक कुल मिलाकर लगभग 171.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.