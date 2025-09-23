'Jolly LLB 3 Box Office Collection: जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर कर रही ताबड़तोड़ कमाई, जानें कितना हुआ अब तक का कलेक्शन?

मुंबई, 23 सितंबर : 'जॉली एलएलबी 3'(Jolly LLB 3) बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और दर्शकों से भरपूर तालियां बटोर रही है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कोर्टरूम ड्रामा और हल्के-फुल्के ह्यूमर के साथ फिल्म लोगों के दिलों में छाप छोड़ रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म की शुरुआत काफी दमदार रही. ओपनिंग डे पर 'जॉली एलएलबी 3' ने 12.50 करोड़ रुपए की कमाई की. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्शकों को इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार था. सोशल मीडिया पर अक्षय और अरशद को एक साथ स्क्रीन पर देखने का क्रेज लोगों में साफ नजर आया.

इसके बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में जोरदार उछाल देखने को मिला. दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. इस इजाफे ने मेकर्स के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला दी. तीसरे दिन, यानी रविवार को, फिल्म ने 21 करोड़ की शानदार कमाई की. बता दें कि रविवार का दिन फिल्मों के लिए आमतौर पर सबसे मजबूत होता है, और 'जॉली एलएलबी 3' भी इस मौके का फायदा उठाने में सफल रही. हालांकि, सोमवार को हमेशा की तरह फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली. चौथे दिन, यानी सोमवार को, फिल्म ने लगभग 5.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. यह भी पढ़ें : Azam Khan Bail: बेल बॉन्ड में गलती से अटकी आजम खान की रिहाई, जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ मौजूद

चार दिनों में 'जॉली एलएलबी 3' का कुल नेट कलेक्शन 59 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो इस बात का संकेत है कि फिल्म की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, गजराज राव, राम कपूर, सीमा बिस्वास, हुमा कुरैशी, अमृता राव और शिल्पा शुक्ला जैसे सितारें हैं. बता दें कि 'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी. इसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला थे. इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए. इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए थे.