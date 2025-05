ब्लू फ्लोरल मिनी ड्रेस में भोजपुरी स्टार Monalisa ने शेयर की होटल रूम से बोल्ड तस्वीरें, देख फैंस बोले- 'हॉटनेस ओवरलोडेड' (View Pics)

Monalisa (Photo Credits: Instagram)

Monalisa Bold Look: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर अपने बोल्ड अंदाज़ से इंटरनेट पर आग लगा रही हैं. इस बार उन्होंने दुबई के मशहूर 'Sheraton, Mall of the Emirates' होटल से अपनी कुछ ताज़ा तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. इन फोटोज़ में मोनालिसा ब्लू फ्लोरल मिनी ड्रेस पहने हुए बेड पर बैठकर पोज़ देती नजर आ रही हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस अवतार फैंस को दीवाना बना रहा है. मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा, "If Kisses Were Stars, I Would Give You The Sky 💗." इस रोमांटिक कैप्शन के साथ उनका स्टाइलिश अंदाज़ खूब वायरल हो रहा है. उनके पोस्ट पर कुछ ही घंटों में 26 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं. कोई उन्हें "गॉर्जियस" कह रहा है, तो कोई "हॉटनेस ओवरलोडेड" बताते हुए फायर और हार्ट इमोजी के साथ कमेंट कर रहा है. ग्रीन फ्लोरल ड्रेस में Monalisa ने बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान, दुबई वेकेशन से शेयर की स्टनिंग तस्वीर (View Pics)

ब्लू और व्हाइट फ्लोरल प्रिंट वाली इस ड्रेस में मोनालिसा बेहद फ्रेश और फेमिनिन दिख रही हैं. डीप नेक कट, पफ स्लीव्स और फ्लेयर्ड हेमलाइन के साथ यह ड्रेस एक परफेक्ट समर वाइब दे रही है. ओपन हेयर, सटल मेकअप और हल्की ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी निखार दिया है.

मोनालिसा का बोल्ड अवतार:

मोनालिसा का यह बोल्ड और एलिगेंट अंदाज़ यह साबित करता है कि वह सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया क्वीन भी हैं. उनके हर पोस्ट में एक नया अंदाज़ देखने को मिलता है, जो फैंस को हमेशा सरप्राइज़ करता है. अब सभी को उनके अगले प्रोजेक्ट और वेकेशन अपडेट्स का बेसब्री से इंतज़ार है.