Viral Video: शख्स ने तवे पर बनाया ‘मोनालिसा ऑमलेट’, कुकिंग और पेंटिंग की इस अनोखी क्रिएटिविटी को देख लोग हुए हैरान

मोनालिसा ऑमलेट (Photo Credits: Instagram)

Monalisa Omelette Viral Video: जो लोग आर्टिस्ट होते हैं वो अक्सर अपनी कला और क्रिएटिविटी के जरिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं. खासकर, पेंटिंग और कला की दुनिया हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है. किसी के लिए कला जुनून है तो किसी के लिए यह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है. कलाकारों में भी कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी को अनोखे अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं. इसी कड़ी में एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक कलाकार ने किचन में कुकिंग (Cooking) और पेंटिंग (Painting) का अनोखा संगम दिखाते हुए मोनालिसा ऑमलेट (Monalisa Omelette) बना दिया, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @artisticeasel नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और जमकर अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- हे भगवान! यह तो कल्पना से परे है, कमाल की क्रिएटिविटी. वहीं दूसरे ने लिखा है- अगर किसी को कला और भोजन का संगम देखना हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: शख्स ने मिर्च से बनाई ऐसी डिश जिसे खाकर लग जाएगी तन-बदन में आग, बंगाल की मशहूर चिली चाट का वीडियो हुआ वायरल

शख्स ने तवे पर बनाया मोनालिसा ऑमलेट

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने नाश्ते की थाली को कैनवस बनाते हुए ऑमलेट से सी पेंटिंग बना दी है, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है. इस वीडियो की शुरुआत बेहद साधारण ढंग से होती है. शख्स अंडे को बहुत सावधानी से तोड़ता है और उसकी जर्दी को सबसे पहले अलग करता है, जो उसके लिए पेंट का काम करती है. शख्स उसे तवे पर डालकर बड़े क्रिएटिव तरीके से रेखाएं खींचता है और धीरे-धीरे इन रेखों को मिलाकर एक आकृति बनाने लगता है. जब रूपरेखा तैयार हो जाती है तब वो अंडे की सफेदी का उपयोग करके आधार तैयार करता है और आखिर में जब अंडा तैयार होता है तो उस पर मोनालिसा की अद्भुत आकृति दिखाई देती है.