Bhojpuri Rap Song Jila Loongi: खुशबू तिवारी केटी का नया भोजपुरी रैप सॉन्ग ‘जिला लूंगी’ मचा रहा धमाल, विवेक साजन और प्रिया सिन्हा के अंदाज़ ने जीता दिल (Watch Video)

T-Series Humar Bhojpuri (Photo Credits: Instagram)

Bhojpuri Rap Song Jila Loongi: खुशबू तिवारी केटी का नया भोजपुरी रैप सॉन्ग ‘जिला लूंगी’ इन दिनों यूट्यूब पर जमकर धमाल मचा रहा है. 9 मई को रिलीज हुआ यह सॉन्ग कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर चुका है और फैंस को इसका स्टाइलिश अंदाज़ बेहद पसंद आ रहा है. इस गाने को टी-सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है जिसमें खुसबू तिवारी केटी की दमदार आवाज़ के साथ-साथ विवेक कुमार साजन और प्रिया सिन्हा का स्टाइलिश परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है. गाने में खुसबू की रैप स्टाइल सिंगिंग और बीट्स ने इसे युवाओं के बीच काफी ट्रेंडी बना दिया है. Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव का भोजपुरी गाना 'डर लागे सटला प' वायरल, इंटरनेट पर मचा रहा धमाल

वीडियो में विवेक कुमार साजन के कूल हेयरस्टाइल और स्वैग लुक ने काफी इम्प्रेस किया है, वहीं प्रिया सिन्हा का ग्लैमरस अंदाज़ और पर्पल जैकेट लुक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और एक्सप्रेशंस इस गाने को और भी एंटरटेनिंग बना रहे हैं.

विवेक और प्रिया की जोड़ी ने लूटी महफिल:

‘जिला लूंगी’ को यूट्यूब पर अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसे 60 हजार से अधिक लाइक्स भी मिल चुके हैं. गाने की बीट्स और वीडियो क्वालिटी को लेकर भी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. फैंस इसे पार्टी एंथम और यंग जनरेशन का नया फेवरेट सॉन्ग बता रहे हैं.

‘जिला लूंगी’ जैसे रैप बेस्ड भोजपुरी सॉन्ग्स अब इंडस्ट्री में नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं. खुसबू तिवारी केटी का यह सॉन्ग भी उसी दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है. यूट्यूब कमेंट्स में कई यूजर्स ने लिखा कि "KT is the Queen of Bhojpuri Rap" और "This is fire". क्या आपने ‘जिला लूंगी’ सुना? अगर नहीं, तो जरूर देखिए ये वायरल वीडियो जो बन चुका है भोजपुरी यंग ऑडियंस का नया फेवरेट.