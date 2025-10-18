Jackie Shroff At Pankaj Dheer's Prayer Meet: 'तेरे घर में होगा तो.. पंकज धीर की प्रार्थना सभा में पहुंचे जैकी श्रॉफ पैपराजी की हरकत से हुए नाराज, VIDEO आया सामने

Credit- (Instagram,zoomtv)

Jackie Shroff At Pankaj Dheer's Prayer Meet: महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बना चुके एक्टर पंकज धीर (Pankaj Dheer) का निधन हो गया. उनके प्रार्थना सभा में कई सारें एक्टर पहुंचे. इस दौरान पैपराजी (Paparazzi) भी मौजूद रहे. इस समय जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) ने एक पैपराजी को सबक समझाया. बता दे की एक्टर और एक्ट्रेस जब यहां प्रार्थना सभा में पहुंच रहे थे, तो जैकी एक पैपराजी को समझाते दिखाई दे रहे हैं कि किसी समारोह में शालीनता बनाए रखना कितना जरूरी है. इस दौरान जैकी श्रॉफ ने गुस्से और निराशा में पैपराजी से कहा की ,'तेरे घर में, अपने घर में होगा तो समझ रहा है ना? इसके बाद पैपराजी भी शांत हो जाता है और जैकी वहां से निकला जाते है.

पैपराजी पर भड़के जैकी श्रॉफ

पैपराजी के पास जाकर समझाया

अभिनेता जैकी श्रॉफ अभिनेता पंकज धीर की प्रार्थना सभा (Prayer Meeting) में शामिल हुए, जो जुहू, मुंबई (Mumbai) के इस्कॉन मंदिर में आयोजित की गई थी. इस दौरान जैकी श्रॉफ पहुंचते है और इस दौरान काफी पैपराजी वहां मौजूद होते है और जैकी को देखकर वे चिल्लाते है, इसके बाद जैकी इसमें से एक पास जाते है और उससे कहते है,'तेरे घर में, अपने घर में होगा तो समझ रहा है ना?

पहले भी पैपराजी पर नाराज हुए थे फिल्मस्टार्स

ऐसे कई वीडियो (Video) सामने आते है. जहांपर शम्शान घाट में जाने के बाद भी लोग फोटो लेने के लिए भीड़ करते है. यहां तक की कुछ पैपराजी तो फ़िल्मी कलाकारों के घर तक पहुंच जाते है. इसके कई वीडियो भी सामने आएं है.