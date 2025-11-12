Actor Dharmendra Fans Emotional: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को मिली हॉस्पिटल से छुट्टी, हाथों में उनकी तस्वीर लेकर रोने लगा उनका बुजुर्ग फैन, मुंबई का VIDEO आया सामने

Dharmendra's fan started crying (Credit-@AHindinews)

Actor Dharmendra Fans Emotional: बॉलीवुड (Bollywood) के लीजेंड और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली गई है और वे मुंबई स्थित अपने घर पहुंच गए है. उनके घर के बाहर उनके फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे है. परिवार और डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उनकी स्थिति स्थिर है, साथ ही लोगों और मीडिया से गोपनीयता बनाए रखने की अपील की है. बता दें की 31 अक्टूबर को सांस लेने में तकलीफ के चलते धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. बुधवार सुबह उन्हें डिस्चार्ज किया गया. हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रोफेसर प्रतीत समदानी ने जानकारी दी, 'धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है.

अब उनका इलाज घर पर जारी रहेगा क्योंकि परिवार ने होम ट्रीटमेंट का निर्णय लिया है. इस बीच उनके घर के बाहर धर्मेंद्र का पोस्टर लिए उनका एक बुजुर्ग फैन दिखाई दिया. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @AHindinews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

धर्मेंद्र का फैन हुआ इमोशनल

धर्मेंद्र के घर के बाहर लगी फैन्स की भीड़

धर्मेंद्र की तबियत खराब होने के बाद से ही उनके फैंस चिंता में डूब गए थे. उनके हॉस्पिटल (Hospital) से घर लौटते ही उनके फैंस (Fans) उनके घर के सामने उनकी सलामती की दुआ करते हुए नजर आएं. उनके एक बुजुर्ग फैन ने हाथ में उनका पोस्टर लेकर उनकी सलामती की दुआ की. इस दौरान ये फैन इमोशनल हो गया और रोने लगा.

फर्जी खबरों को लेकर ईशा देओल ने जताई थी नाराजगी

बता दें की कल धर्मेंद्र को लेकर कई न्यूज़ चैनल्स (News Channels) ने गलत खबर चलाई थी. जिसके कारण उनकी बेटी ईशा देओल (Esha Deol) और पत्नी हेमा मालिनी ने कड़ी नाराजगी जताई थी.बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर फैली झूठी खबरों पर नाराज़गी जताते हुए कहा,''पापा स्थिर हैं और रिकवरी कर रहे हैं. मीडिया को गलत खबरें फैलाने से बचना चाहिए. हम सभी से निवेदन करते हैं कि परिवार को थोड़ी प्राइवेसी दें.उन्होंने अपनी पोस्ट के कमेंट सेक्शन को भी बंद कर दिया ताकि कोई अटकलें न लगाई जा सकें.

हेमा मालिनी ने मीडिया को बताया गैर जिम्मेदार

धर्मेंद्र की पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) ने भी सोशल मीडिया पर फर्जी रिपोर्ट्स पर नाराजगी जताई.उन्होंने लिखा 'यह बेहद निंदनीय है कि कुछ जिम्मेदार चैनल्स झूठी खबरें फैला रहे हैं. धर्मेंद्र जी इलाज का रिस्पॉन्स दे रहे हैं और ठीक हो रहे हैं. परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें.