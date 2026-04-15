Comedian Anudeep Katikala Arrested: स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुदीप कटिकाला गिरफ्तार, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला

Comedian Anudeep Katikala Arrested: आंध्र प्रदेश पुलिस ने मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 को हैदराबाद के स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुदीप कटिकाला (30) को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई काकीनाडा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर (FIR) के आधार पर की गई है, जिसमें उन पर उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और उनके परिवार के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है.

विवाद का कारण और वायरल वीडियो

यह मामला अनुदीप के एक स्टैंड-अप कॉमेडी सेट के वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसे उन्होंने यूट्यूब पर साझा किया था। इस वीडियो में उन्होंने टॉलीवुड सितारों और फैन कल्चर पर टिप्पणी की थी. उन्होंने पवन कल्याण की पूर्व पत्नियों और उनकी भतीजी निहारिका कोनिडेला के तलाक का संदर्भ देते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं.इसके अलावा, उन्होंने अभिनेता राम चरण को लेकर भी एक बयान दिया था. यह भी पढ़े: Comedian Bharti Singh Arrested: एनसीबी ने ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह को किया गिरफ्तार

इन टिप्पणियों के बाद पवन कल्याण के समर्थकों और जन सेना पार्टी (JSP) के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया था। समर्थकों ने कॉमेडियन पर व्यक्तिगत हमलों और महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया।

कानूनी कार्रवाई और एफआईआर

काकीनाडा आई टाउन पुलिस स्टेशन में जन सेना पार्टी के सदस्य बाडे वेंकट कृष्णा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। अनुदीप पर निम्नलिखित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं:

भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 356(2) (मानहानि), 353(2) (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से झूठी जानकारी या अफवाह फैलाना) और धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना).

आईटी एक्ट: धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना) पुलिस के अनुसार, अनुदीप के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करके प्रयागराज के एक पार्क से उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्हें काकीनाडा ले जाया जा रहा है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अधिकांश धाराएं जमानती (bailable) हैं, इसलिए प्रक्रिया के बाद उन्हें स्टेशन बेल पर छोड़ा जा सकता है.

कॉमेडियन का स्पष्टीकरण

गिरफ्तारी से पहले, अनुदीप ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी. उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि तलाक और नारीवाद (feminism) जैसे विषयों को सामान्य (normalize) बनाना था। उन्होंने यह भी बताया था कि उन्हें पवन कल्याण के प्रशंसकों से शारीरिक हिंसा की धमकियाँ मिल रही थीं.