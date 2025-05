Salman Khan: मुंबई में सलमान खान के घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट्स' में घुसने की कोशिश, महिला गिरफ्तार

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट्स' में घुसने की कोशिश कर रही एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, महिला जबरन सलमान खान के निवास परिसर में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने रोका और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया.

मुंबई पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला की मंशा क्या थी और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. यह भी पढ़े: Salman Khan को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गुजरात में पाया गया, निकला मानसिक रोगी

Mumbai | A woman attempting to trespass into Actor Salman Khan's residence at Galaxy apartments arrested by the Police. The Police are questioning the woman: Mumbai Police

— ANI (@ANI) May 22, 2025