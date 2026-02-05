Talwinder-Disha Patani Dating: अभिनेता तलविंदर ने दिशा पाटनी संग डेटिंग अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मुझे हर रोज प्यार होता है'

(Photo Credits instagram)

Talwinder-Disha Patani Dating: बॉलीवुड गलियारों में अभिनेत्री दिशा पाटनी और मॉडल-अभिनेता तलविंदर के बीच कथित डेटिंग को लेकर चल रही अटकलों पर तलविंदर ने हाल ही में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इन अफवाहों को संबोधित करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने निजी जीवन और प्यार को लेकर अपने दृष्टिकोण को साझा किया. तलविंदर के इस बयान ने उनके और दिशा पाटनी के रिश्ते की स्थिति को लेकर चल रही चर्चाओं को एक नई दिशा दी है.

'मुझे हर रोज प्यार होता है'

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, तलविंदर ने अपने और दिशा पाटनी के बीच के रिश्ते की प्रकृति पर बात करते हुए कहा, "मुझे हर रोज प्यार होता है." यह बयान उनके निजी जीवन को लेकर उनकी खुली सोच को दर्शाता है और यह भी संकेत देता है कि वह इन अफवाहों को किस तरह से देखते हैं। उन्होंने अपने बयान में सीधे तौर पर दिशा पाटनी के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि या खंडन नहीं किया, बल्कि एक अधिक दार्शनिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनके इस बयान को कई तरह से समझा जा रहा है, कुछ इसे रिश्ते की पुष्टि के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे केवल प्यार के प्रति उनके सामान्य दृष्टिकोण के रूप में मान रहे हैं.

अफवाहों का दौर

दिशा पाटनी का निजी जीवन हमेशा से मीडिया और प्रशंसकों की सुर्खियों में रहा है। इससे पहले, उनके और अभिनेता टाइगर श्रॉफ के बीच के रिश्ते को लेकर काफी चर्चाएं थीं, हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की थी। टाइगर श्रॉफ से कथित अलगाव के बाद, दिशा को अक्सर तलविंदर के साथ देखा जाने लगा, जिससे उनके बीच डेटिंग की अफवाहों को बल मिला। इन अफवाहों में दोनों को एक साथ विभिन्न आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाना शामिल है, जिसने अटकलों को और तेज कर दिया. तलविंदर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इन अफवाहों ने काफी जोर पकड़ लिया था.

निष्कर्ष

तलविंदर के इस बयान ने भले ही दिशा पाटनी के साथ उनके रिश्ते की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट न किया हो, लेकिन इसने निश्चित रूप से इस विषय पर चल रही बातचीत को एक नया मोड़ दिया है। "मुझे हर रोज प्यार होता है" का उनका कथन उनके व्यक्तिगत दर्शन को दर्शाता है और यह भी बताता है कि वह इन अफवाहों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। बॉलीवुड में सितारों के निजी जीवन को लेकर अटकलें लगना आम बात है, और तलविंदर का यह बयान इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे सेलिब्रिटी अपने रिश्तों को लेकर गोपनीयता बनाए रखते हुए भी सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं.भविष्य में ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उनके और दिशा पाटनी के बीच का रिश्ता वास्तव में क्या है.