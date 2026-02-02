दिशा पाटनी का BLACKPINK गाने पर डांस वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर के-पॉप फैंस और यूजर्स के बीच छिड़ी बहस

दिशा पटानी को ऑनलाइन तारीफ मिली (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी (Disha Patani) एक बार फिर अपने शानदार डांस मूव्स (Dance Moves) के कारण इंटरनेट पर छाई हुई हैं. सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) और टिकटॉक (TikTok) पर दिशा का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें वह मशहूर के-पॉप ग्रुप BLACKPINK के गाने पर थिरकती नजर आ रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह क्लिप गायक तलविंदर (Singer Talwinder) के 2023-24 के टूर के दौरान की है, जिसे अब फैंस दोबारा शेयर कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Disha Patani ने इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टनिंग तस्वीरें, फैंस के दिलों की धड़कन हुई तेज (View Pics)

सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ

दिशा पाटनी की हाई-एनर्जी कोरियोग्राफी ने नेटिजन्स को काफी प्रभावित किया है. कई यूजर्स ने उनकी तुलना BLACKPINK के सदस्यों से करना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, ‘उन्होंने स्पष्ट रूप से जेनी (Jennie) से बेहतर डांस किया.’ एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, ‘दिशा की परफॉर्मेंस ग्रुप की हालिया परफॉर्मेंस से काफी बेहतर और ऊर्जावान है.’

फैंस के बीच छिड़ी जंग

हालांकि, दिशा की तुलना के-पॉप स्टार्स से किए जाने पर BLACKPINK के वफादार फैंस (Blinks) ने आपत्ति जताई है. कई यूजर्स का कहना है कि एक सोलो डांस परफॉर्मेंस की तुलना एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ग्रुप के पूरे कॉन्सर्ट से करना गलत है. एक यूजर ने लिखा, ‘मैं ब्लैकपिंक का फैन नहीं हूं, लेकिन यह तुलना सही नहीं है.’

दिशा पटानी का डांस परफॉर्मेंस - वीडियो देखें

BLACKPINK के 'DEADLINE' टूर से जुड़े विवाद

यह बहस ऐसे समय में शुरू हुई है जब हाल ही में (26 जनवरी 2026) BLACKPINK का 'DEADLINE' वर्ल्ड टूर समाप्त हुआ है. इस टूर के दौरान कई ऐसी क्लिप्स वायरल हुई थीं, जिनमें स्टेडियम में खाली सीटें और दर्शकों की कम प्रतिक्रिया देखी गई थी. फैंस के एक वर्ग ने ग्रुप की स्टेज प्रेजेंस और मेहनत पर सवाल उठाए थे, जिसके कारण अब दिशा पाटनी के इस पुराने वीडियो को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है.

तलविंदर के साथ संबंधों पर भी चर्चा

डांस वीडियो के साथ-साथ दिशा पाटनी की निजी जिंदगी भी चर्चा में है. हाल ही में उन्हें पंजाबी गायक तलविंदर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था, जिसके बाद उनके डेटिंग की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है.