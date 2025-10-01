35 करोड़ की कोकीन के साथ बॉलीवुड एक्टर चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में कर चुका है काम

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Bollywood Actor Arrested: बॉलीवुड से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक एक्टर को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सोमवार को चेन्नई एयरपोर्ट पर हुई इस कार्रवाई में एक्टर के पास से 3.5 किलो कोकीन बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 35 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. यह ऑपरेशन चेन्नई कस्टम्स और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मिलकर अंजाम दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई एयरपोर्ट की इंटेलिजेंस यूनिट को एक खुफिया जानकारी मिली थी. इसी के आधार पर, जब एक्टर रविवार सुबह सिंगापुर से वापस लौटा, तो उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया. बताया जा रहा है कि यह वही एक्टर है जिसने करण जौहर की मशहूर फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में एक छोटा सा किरदार निभाया था.

जब अधिकारियों ने एक्टर के सामान की तलाशी ली, तो उसके चेक-इन लगेज ट्रॉली में एक नकली तेल का डिब्बा मिला. जब उस डिब्बे को खोला गया, तो उसके अंदर एक प्लास्टिक के पैकेट में सफेद पाउडर छिपा हुआ था. जांच में इस पाउडर के कोकीन होने की पुष्टि हुई. अधिकारियों ने तुरंत एक्टर को गिरफ्तार कर लिया और अब इस मामले में आगे की जांच की जा रही है.