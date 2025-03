Shah Rukh Khan की बेटी Suhana Khan ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बाली से खूबसूरत तस्वीरें, फैंस ने लुटाया प्यार (View Pics)

Suhana Khan (Photo Credits: Instagram)

Suhana Khan Pics: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर कर सुर्खियां बटोरती हैं. हाल ही में सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ नई तस्वीरें पोस्ट कीं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में सुहाना बाली, इंडोनेशिया में खूबसूरत सनसेट का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं. Suhana Khan ने फ्लोरल आउटफिट में शेयर की स्टनिंग तस्वीरें, एक्ट्रेस की खूबसूरती ने फैंस को बनाया दीवाना (View Pics)

सुहाना खान ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "To sum it up ", जिससे यह जाहिर होता है कि वह अपनी इस ट्रिप को काफी एंजॉय कर रही हैं. तस्वीरों में सुहाना बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्राउन कलर की स्टाइलिश ड्रेस पहनी हुई है और उनका लुक बेहद एलिगेंट लग रहा है. फैंस को सुहाना की ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही हैं. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "Wowww love it", तो वहीं दूसरे यूजर ने उन्हें "Iconic" कहकर उनकी तारीफ की. सुहाना के इस पोस्ट को अब तक हजारों लाइक्स मिल चुके हैं और यह तेजी से वायरल हो रहा है.

सुहाना खान की बाली ट्रिप की खूबसूरत तस्वीरें:

गौरतलब है कि सुहाना खान जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली हैं. उन्होंने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है. फैंस बेसब्री से उनकी आने वाली प्रोजेक्ट्स 'किंग' का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वे अपने पिता और सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी.