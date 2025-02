Valentine’s Day 2025: वैलेंटाइन डे पर प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनास संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल (View Pics)

Priyanka Chopra (Photo Credits: Instagram)

Valentine’s Day 2025: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर धमाल मचाया है. प्रियंका ने वैलेंटाइन डे के खास मौके पर अपने पति निक जोनास के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं हैं. इन तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री और प्यार साफ झलक रहा है. प्रियंका ने पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा, "How it started.. How it’s going. Happy Valentine’s Day to my forever, Valentine." यह कैप्शन उनके और निक के रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाता है. Priyanka Chopra Brother Siddharth Chopra Weding: प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की अपने भाई सिद्धार्थ की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें

तस्वीरों में प्रियंका और निक बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में दोनों कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है. फैंस इन तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में कपल की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. प्रियंका और निक की जोड़ी को फैंस हमेशा से ही 'कपल गोल्स' मानते आए हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं.

निक के साथ खास तस्वीरें शेयर कर प्रियंका ने मनाया वैलेंटाइन डे:

प्रियंका चोपड़ा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं. वहीं, निक जोनास भी अपने म्यूजिक करियर के साथ-साथ एक्टिंग में भी सक्रिय हैं. इस वैलेंटाइन डे पर प्रियंका और निक ने एक बार फिर अपने फैंस को कपल गोल्स दे दिए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उन्हें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं.