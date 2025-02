Preity Zinta Slams Social Media Negativity: 'अगर आप पीएम की सराहना करें तो भक्त, हिंदू या भारतीय हों तो अंध भक्त!' - प्रीति जिंटा

Preity Zinta Slams Social Media Negativity: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर लोगों के व्यवहार और बढ़ती नकारात्मकता को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने X (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आजकल लोग हर बात पर शक करने लगे हैं और किसी भी चीज को बेवजह विवाद बना देते हैं. प्रीति ने अपने पोस्ट में लिखा, "सोशल मीडिया पर लोगों को क्या हो गया है? हर कोई बहुत ज्यादा सनकी हो गया है. अगर कोई अपने पहले AI Bot चैट के बारे में बात करता है, तो लोग मान लेते हैं कि यह पेड प्रमोशन है.

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, अगर आप अपने पीएम की सराहना करते हैं, तो आप ‘भक्त’ हो जाते हैं और अगर आप एक गर्वित हिंदू या भारतीय हैं, तो आपको ‘अंध भक्त’ कह दिया जाता है! दोस्तों, थोड़ा रियल रहिए और लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, ना कि वैसे, जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं."

What’s happening to people on social media? Everyone has become so cynical. If one talks about their first chat with an AI Bot then people presume it’s a paid promotion, if you appreciate ur PM then you are a bhakt & god forbid, if you are a proud Hindu or Indian 🇮🇳then ur an…

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) February 21, 2025